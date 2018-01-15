Запрошуємо на благодійний концерт братів Дарміців

У суботу, 27 січня, в Народному домі Дрогобича (вул. І. Франка, 20) відбудеться благодійний концерт скрипкової музики братів Дарміців за участі віолончелістки Ольги Цуцман. Зібрані під час концерту кошти підуть на дах для бездомних. Замовлення квитків за тел. 098-311-86-37. Початок концерту о 18.00.

Брати Дарміці походять з багатодітної родини. П`ятеро братів, які стали музикантами-віртуозами, мають ще двох сестер. Найстаршому Леонідові 27 років, Володі – 26, Сашкові виповнилося 25, Павлові – 22, а найменшому Роману – 19. Всі вони грають як на скрипці, так і на фортепіано. Сестри Марина та Єлизавета теж вчилися грати на скрипці, але професійними музикантами не стали.

Займатися музикою брати почали практично в один і той же рік. Старшому було 10 років, а найменшому ще не виповнилося і п’яти. Викладачі помітили, що хлопці надаються саме для скрипки та фортепіано.

Хлопці вчилися у спеціалізованій музичній школі імені Соломії Крушельницької, а згодом старші Дарміці стали студентами оркестрового відділення Львівської музичної академії імені Миколи Лисенка.

У такій багатодітній сім’ї репетиції робити досить складно, адже у кожного свої завдання, свої твори і розпорядок дня. Рятувало ситуацію одне неписане правило: хто перший встає, той першим і розпочинає свою репетицію. Іноді доводилося вставати і о п’ятій годині ранку, щоб за дві-три години відшліфувати домашнє завдання, а потім бігти на заняття. Бувало, що свої домашні міні-концерти брати поєднували.

Сьогодні кожен з братів реалізовує свої таланти на різних сценах – хто в Європі, хто в Україні. А 27 січня брати Дарміці зіграють у Дрогобичі, щоб своєю творчістю допомогти бездомним. Творімо добро в святковий Різдвяний період і ми – завітаймо на концерт братів Дарміців і допоможімо нужденним!

Вл. інф.

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