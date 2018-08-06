Запрошуємо на зустріч з Наталією Поліщук

У п’ятницю, 10 серпня, в музеї історії міста-курорту Трускавець (вул. Січових Стрільців, 2) відбудеться творчий вечір з художницею Наталією Поліщук. Трускавецька мисткиня, художниця і поетеса Наталія Поліщук – донька славнозвісного трускавецького митця Юрія Копчака. Її персональна виставка «Con anima» минулого року вже експонувалася у Трускавці (в Художньому музеї Михайла Біласа), проте зустріч з талановитою землячкою-мисткинею не може бути зайвою. Тим більше, що на творчому вечорі Наталії Поліщук буде нагода не лише ознайомитися з її полотнами, але й почути вірші, автором яких вона є.

Початок творчого вечора-зустрічі – о 16.00.

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