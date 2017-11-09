Засновник Школи мерів Руслан Рохов: «Трускавець – це столиця здоров`я!»

Курортна столиця України, місто здоров`я, столиця здоров`я – це все про наш Трускавець. Але втримати цю позицію, пальму першості нелегко. Як зазначає засновник та керівник Школи мерів Руслан Рохов, для статусу столиці здоров`я необхідні певні умови. А для процвітання у майбутньому повинне бути чітке бачення того, чого ж ми прагнемо, яким має бути курорт у близькій та віддаленій перспективі, якими шляхами та методами цього можна досягати, хто наступає нам на п`яти, що робити з конкурентами і багато інших аналогічних речей.

Руслан Рохов побував у Трускавці на запрошення депутата Святослава Грабовського (фракція «Народний контроль»), який проходить навчання у Школі мерів. Фахівець провів зустріч з небайдужими трускавчанами, котра відбулася 9 листопада, коли емоції від гарячого сесійного засідання ще не встигли влягтися належним чином. Розмова, яка проходила в УРБАН-бібліотеці Трускавця, відбувалася в два етапи – перший за широкого представництва громадськості, а другий у тіснішому колі за горнятком кави.

Учасником зустрічі став і міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, який проявив неабияке зацікавлення темою стратегічного планування. Щоправда, як сказав міський голова, вже досягнуто певних домовленостей із німецькими фахівцями щодо розробки та впровадження в життя Стратегії розвитку Трускавця, проте це аж ніяк не є перешкодою послухати вітчизняних фахівців, які представлені Школою мерів. Тож друга частина зустрічі була присвячена власне напрацюванням конкретних механізмів, які б дозволили широким колам громадськості брати участь у процесі розробки стратегії рідного міста-курорту.

- Я не думаю, що це буде складно, – коментує процес залучення рядових трускавчан до розробки Стратегії розвитку Трускавця депутат Святослав Грабовський. – На прикладі того, як у Трускавці запроваджувався бюджет участі (партиципаторний бюджет), ми бачимо, що той, хто хоче працювати, брати активну участь у розробці важливих для міста положень та інших документів, той і ходить на засідання, вносить свою лепту у процес демократизації суспільства на локальному рівні. Хто ж не хоче цим займатися, той і не буде приходити на засідання, обговорення, йому це буде нецікаво. Звісно, ніхто не застрахований від помилок, але залучення представників різних громадських організацій дозволить мінімізувати такі ризики.

Про те, що без Стратегії Трускавцю ніяк, каже і громадський діяч, очільник ГО «Право» Сергій Розора, який прибув на зустріч разом із сином Юрієм. Проте Сергій Розора застерігає від прикрого дрогобицького досвіду, коли стратегія розвитку міста Котермака у свій час була розроблена канадськими фахівцями, але в ратуші ніхто й не думав братися за її реалізацію, звіряти свої дії з написаними фахівцями планами.

В дискусії щодо стратегічного планування розвитку міста Трускавця взяли участь громадські діячі Роман Ус, Олег Стефанишин, Мар`яна Губицька, Віктор Пиців, Іван Сенюта, Віра Савка, волонтер Корпусу Миру Андрій Ленець та інші.

Кандидат економічних наук та викладач одного з найвідоміших вузів України, трускавчанин Роман Ус – один з тих, які готові долучитися до розробки Стратегії розвитку Трускавця. Громадський діяч та помічник депутата міської ради Олег Стефанидин вважає, що в Стратегії повинно бути зазначено головне: Трускавець – це бальнеологічний курорт! А інші «ніші», які дозволять створювати нові робочі місця та залучати нових відпочивальників та туристів – це те, що влада курорту має підтримувати належним чином.

Руслан Рохов на прикладі румунського міста Клуж-Напока та ряду інших міст яскраво ілюструє, наскільки важливим є здорове підприємницьке середовище для розвитку території. «Мер Клуж-Напоки каже, що щодня молиться за підприємців свого міста», – напівжартома-напівсерйозно каже засновник Школи мерів. І додає, що без розвитку, при відтоку розумних та підприємливих людей навіть квітуча та успішна територія може перетворитися на депресивну та непривабливу сіру зону. Але ми це добре знаємо і самі – на прикладі деяких міст-сусідів.

Співпраця Трускавця зі Школою мерів започаткована тільки недавно, але вже дає свої плоди. Це не лише тренінги та зустрічі, а й початок кроків до розробки Стратегії розвитку. І нехай це кроки черепашачі, але вони є, а все починається в житті з малого. Успіх Карлових Варів чи Баден-Бадена теж не був одномоментним актом, а тривалим процесом. Так що є надія, що офіційне визнання Трускавця як курортної столиці та столиці здоров`я – справа близького майбутнього.

А детальніше ознайомитися з перебігом зустрічі з керівником Школи мерів Русланом Роховим можна на відео на сторінці Сергія Розори в мережі Фейсбук.

Володимир Ключак

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