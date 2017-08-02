Засуджено головного спеціаліста одного із районних відділів державної міграційної служби України у Львівській області за зловживання впливом

Завдяки принциповій позиції прокуратури області у суді, 28 липня Галицький районний суд м. Львова виніс вирок щодо головного спеціаліста одного із районних відділів державної міграційної служби України у Львівській області, за ч.3 ст.369-2 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди).

Нагадаємо, що у квітні минулого року жінка вимагала неправомірну вигоду у чоловіка, який звернувся до зазначеного відділу для отримання у терміновому порядку паспортів громадян України для себе, доньки та ще чотирьох осіб.

Наступного дня, охоча до легкої наживи громадянка, все ж отримала від вказаної особи 9 тис грн грошових коштів, з яких 4 тис грн – для оплати офіційних платежів, а 5 тис грн – у якості неправомірної вигоди.

Обвинуваченій призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного їй майна.

Прес-служба прокуратури Львівської області

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