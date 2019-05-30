Зелена неділя у батьківській хаті

By  | 13.06.2019 | Filed under: Новини

Зелена неділя у батьківській хаті,

І повно рай-цвіту, і ласки з теплом.

Які ми з правіку любов’ю багаті

Зелена неділя у нас за столом.

День Святої Трійці святкується у день сходження Святого Духа на апостолів: «Коли ж почався день П’ятдесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі. І нагло зчинився шум із неба, ніби буря раптова зірвалася, і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з’явилися їм язики поділені, немов би огненні, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим, і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав».

12 червня в Трускавецькій центральній міській бібліотеці було проведено годину народознавства «Зелена неділя у батьківській хаті». Бібліотекар читальної зали Ореста Касперська ознайомила присутніх з історією та традиціями відзначення Зеленої неділі. До їх уваги було представлено відеосюжети, з яких вони дізнались безліч цікавих фактів про П’ятидесятницю. Кожен бажаючий міг створити свою неповторну композицію із духмяних трав і квітів. Діти, юнаки і дівчата особливо перейнялись розповіддю про те, чому прийнято квітчати оселі зеленим гіллям і запашними травами. На закінчення переглянули книжкову виставку «Велич Святої Трійці», де були представлені різні літературні жанри, що знайомлять читачів з історією і традиціями святкування Трійці у різних регіонах: з символікою, повір’ям, атрибутикою, легендами та оповідками.

Всі присутні на заході запаслись позитивними емоціями, вдихнули аромати запашних трав і відмінно провели час.

Хай Трійця Свята в любові єднає

А мир мов голубка над нами літає

Зі святом Трійці вас!

Підготувала Ореста Касперська, провідний бібліотекар Трускавецької ЦБС

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