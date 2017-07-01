Зламав щелепу – сидітимеш три роки

Працівники Дрогобицького відділу поліції повідомили про підозру 18-річному юнаку за фактом заподіяння тілесних ушкоджень. Про це інформує прес-служба Дрогобицького ВП.

У січні цього року 18-річний хлопець влаштував конфлікт в колі із однолітками. Розмовний конфлікт переріс у бійку, під час якої молодик умисно наніс тілесні ушкодження своєму товаришеві. У результаті останній отримав тілесні ушкодження у вигляді закритого подвійного перелому нижньої щелепи з обох сторін та закритої черепно-мозкової травми у вигляді струсу головного мозку.

Згідно висновку судово-медичного експерта тілесні ушкодження відносяться до категорії середньої тяжкості. Зловмиснику повідомлено про підозру по факту умисного заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження.

За цим фактом слідчі Дрогобицького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 3 років.

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