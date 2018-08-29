Злісні боржники по несплаті аліментів притягуватимуться до кримінальної відповідальності

З 29.08.2018 року вступає в силу Закон України «Чужих дітей не буває», який ще більше підсилить відповідальність боржників з аліментів. Про це інформує Головне територіальне управління юстиції у Львівській області.

Якщо боржник ухиляється від відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт на нього чекає адміністративний арешт строком до десяти діб.

У разі злісного ухилення боржника від відбування адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт він підлягає притягненню до кримінальної відповідальності у вигляді позбавленням волі на строк до двох років, сказав Тарас Грень, начальник Головного територіального управління юстиції у Львівській області.

Під злісним ухиленням від відбування адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт слід розуміти продовження ухилення від відбування суспільно корисних робіт, особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, тобто неприбуття до місця виконання суспільно корисних робіт (підприємства, установи, організації) протягом двох днів з дати, визначеної у направленні уповноваженою посадовою особою уповноваженого органу з питань апробації без поважних причин, невихід на суспільно корисні роботи або відмова від виконання роботи, вид якої визначений підприємством, установою, організацією, більше двох разів протягом місяця без поважних причин, а також поява на робочому місці у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння.

Також передбачені інші новації щодо посилення відповідальності, а саме: збільшення розміру аліментів при тривалій наявності заборгованості автоматична система арешту коштів осіб, які є боржниками, дані про них знаходяться у відповідному реєстрі боржників, недопуск до керівних посад на державній службі і до участі у виборах.

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