Зміст та позитив

Чи є в Дрогобичі інформаційні сайти і скільки їх? Порахувати не береться ніхто, адже важко визначити критерій – чи можна за інформаційний сайт вважати явно політичні прокладки, чи буде повноцінною інформація на «сайті одного актора», чи вважати за інформаційний сайт сторінку в мережі, де інформація від сили оновлюється раз на тиждень. Тому й виник парадокс, що в майже 80-тисячному Дрогобичі сайтів ніби й предостатньо, проте нема жодного, котрий задовольняв би вибагливі смаки шляхетних дрогобичан.

Хоча в Дрогобичі протягом останніх 2-3 роки виникло кілька нових сайтів, та все-таки відчутною була інформаційно-культурно-просвітницька ніша. Жодне, повторимося – жодне (!) Інтернет-видання не змогло заповнити її з ряду об’єктивних чи суб’єктивних причин. Одна з них – вміння бачити конкурентів навіть там, де їх немає, нездорові особисті амбіції певних осіб, а ще гірше – безталання писак.

На щастя, завжди знаходяться люди, які вміло підмічають незаповнену нішу і роблять диво. Тож справжнім дивом у Дрогобичі, який захлинається сміттям у прямому (бруд та сморід) і переносному (інформаційні війни) значеннях, стала поява змістовного та позитивного сайту. Власне, презентація сайту «Змістовно» і проходила в місті Котермака в передостанній день літа в затишному залі ресторану «Фелліні».

Презентація зібрала в першу чергу друзів сайту – тих, хто випромінює світло та добро і з нетерпінням спраглої душі очікував на щось подібне в інформаційному просторі Дрогобичі. На захід прийшли і представники влади – це депутат Львівської обласної ради Михайло Задорожний, мери Дрогобича та Трускавця Тарас Кучма та Андрій Кульчинський. Ну і, звісно ж, центральними постатями на презентації були самі співробітники «Змістовно», серед яких, без сумніву, найбільше увагу приковували дві талановиті сестри-красуні Роксолана Буяк та Єва Райська.

Що таке «Змістовно», для чого створювався сайт, як буде розвиватися і хто складає його команду? Це були основні питання, на які присутні почули відповіді. Щодо команди, то її майже в повному складі гості презентації могли ще й побачити. Це журналісти, фотографи, відеооператори. На перших хочеться зупинитися детальніше, адже саме від них залежить, щоб сайт тримав «марку» і не сповз до рівня всіляких містечкових «псевдо-майданів», де одні й ті ж люди або пишуть нісенітниці під різними псевдонімами, або строчать коментарі, оббризкуючи всіх і вся своєю жовчю. Хоча, звісно, і фотографи докладають свою лепту у справу вишуканості та естетизму нового медіапроекту. Приємно, що талановиті фотомисткині Ірина Мутка чи Христина Романчик, як і відеооператор Іван Дудяк є саме на «Змістовно», а не в якихось негідних виданнях. Бо це дуже важливо!

Та повернімося до журналістів, котрі наповнюють і наповнюватимуть «Змістовно». Отже, знайомимось. На початок – двоє молодих журналістів, котрі мають змогу свою мрію втілювати в життя: дрогобичанка Анна Качмар та трускавчанин Петро Юрса. Анна так гармонійно влилася у журналістське середовище, що читаючи її статті на «Змістовно», навіть не зауважуєш, що це робота молодого початківця. Петро – цьогорічний випускник журналістського факультету Ужгородського університету, віднедавна працює на Трускавецькому проводовому радіо. Його мрія – спортивна журналістика – втілилася наполовину. На «Змістовно» Петро пише про Трускавець, і його статті досить цікаві та незаангажовані.

Трійку «важковаговиків» «Змістовно» складають Роксолана Буяк, Єва Райська та Олег Стецюк. Роксолана в багатьох асоціюється з телебаченням «АЛСЕТ», яке колись було на Дрогобиччині, зокрема з аналітичними ток-шоу. Але часи змінюються, і зараз вона очолила сайт позитивних новин про Дрогобич і регіон. За два місяці, відколи функціонує сайт, він став на тверді ноги, і в цьому першенство заслуги, звісно ж, його головного редактора.

Єва Райська – надзвичайно талановита людина. Коли вона вчора, на презентації «Змістовно», зачитувала свій есей про малі міста (Самбір та Дрогобич), то, повірте, денну втому як рукою зняло, а мозок насолоджувався не тільки приємним тембром грудного голосу, а й потоком світлої, позитивної, щирої, якоїсь прямо-таки неземної інформації. Навіть якщо б заплющив очі і не бачив на цьому святі двох сестер-королев, то і тоді презентація надовго б запам’яталася тільки цим есе. А так чарівні слова в сукупності з відповідною аурою, створеною genia loci, зробили цю презентацію просто неперевершеною.

Ну і не можна не згадати про ще одного талановитого журналіста, котрий, без сумніву, є родзинкою на торті «Змістовно». Це Олег Стецюк. Як, Ви його не знаєте? І не читали його статей, в тому числі під псевдо «Артур Сом»? Тоді Вам точно відомо про Drohobyczer Zеitung чи Oleh Zeitung. Так-так, мова власне про нього, людину енциклопедичних знань, невтомного трудівника, а водночас певного роду дивака, бо саме диваками називають таких творчих і неординарних особистостей як Олег. А ще він надзвичайно любить рідний Дрогобич, надзвичайно!

Словами неможливо передати ауру зустрічі-презентації. Можливо хоча б частково її приблизить прямий ефір частини дійства, розміщений на сторінці автора (Volodymyr Kliuchak Kluczak) в мережі Фейсбук. Слова, музика, роботи обдарованих дітей, аукціон, вишукані наїдки та напої, компліменти, а головне люди – все це переплелося в якийсь один гармонійний штрих вічності, штрих, іменований «Презентація «Змістовно».

Слово «Змістовно» має в собі два компоненти – зміст та місто. Улюблене місто Дрогобич – чому ж про нього мається писати негатив, коли позитиву дійсно є багато? Серед подій є багато цікавого, чого ж тоді витрачати речі на те, що не має змісту, але вигідне політиканам, владцям чи ще комусь? Сайт «Змістовно» поставив ставку на вартісну, змістовну інформацію, котра не втрачає актуальності за день, тиждень чи місяць. Сайт «Змістовно» поставив ставку на позитив, поширюючи який, робимо цей світ добрішим та комфортнішим.

Удачі вам, колективе такого хорошого сайту! Тішуся, що все-таки віднайшов можливість відкласти всі справи набік, приїхати до Дрогобича, особисто привітати всіх вас і спільно порадіти з того, що Дрогобич нарешті має щось краще, ніж було досі. Нехай Бог благословляє всіх вас на путь правди, добра та любові!

Володимир Ключак

P.S. Фото з презентації сайту «Змістовно» вже зовсім скоро на http://zmistovno.com.ua

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