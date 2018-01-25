Звіт міського голови Борислава Ігоря Яворського за 2017 рік

Христос рождається!

Шановні мешканці міста Борислава, селища Східниці, колеги депутати, присутні.

Дозвольте запропонувати до вашої уваги звіт про мою роботу за 2017 рік.

Це результат спільної роботи команди однодумців, депутатів різних рівнів: міської, обласної та Верховної рад, працівників та членів виконавчого комітету, керівництва Львівської ОДА та Львівської ОР. І ще багатьох тих, кому не байдужа доля славетного міста нафтовиків.

Отож, переходимо до основних досягнень року, що минув, та традиційно розпочинаємо з питання ВОДОПОСТАЧАННЯ, яке є пріоритетним, як в роботі, так і за проблематикою.

Шановні друзі, я не можу сказати, що досягнутий результат у питанні забезпеченні міста водою вже є предметом гордості, але відповідально стверджую, що робота стабілізована і питання водопостачання знаходиться на постійному контролі. Щоденно проводиться послідовна, важка і клопітка праця, яку неможливо побачити та оцінити відразу, але яка впевнено нас наближає до очікуваного результату.

Внаслідок вжитих заходів, досягнуто економії та зменшено споживання електричної енергії в середньому на 95 тис. кВт. щомісячно. За підсумками року сума економії коштів для підприємства становила близько 2 млн. грн. Водночас зменшено втрати води в мережах до 73% та, що найважливіше, збільшено реалізацію води приблизно на 16%, що в свою чергу збільшило надходження коштів комунальному підприємству на понад 1 млн. грн. за рік. Ця економія та додаткове фінансування забезпечили, зокрема, вчасний розрахунок підприємства з ПАТ “Львівобленерго” та унеможливили відключення протягом року підприємства від споживання електроенергії.

Короткий перелік основних робіт:

На насосній станції “Рибник”. Проведено капітальний ремонт електродвигуна насоса №5, на що з міського бюджету буливиділені кошти, а саме: 144 955 грн. Замінено електропривід на засувці діаметром 720 мм, відновлено роботу двох комірок з масляними вимикачами, закуплено блок управління до вакуумного вимикача, встановлено дві кінцеві муфти до електродвигунів. Також проведена важлива робота з очистки озер забору питної води.

На водоочисній станції “Бухів”. Замінено автомат для промивочного насоса, проведена ревізія запірної арматури і, що найважливіше, встановлено нову систему хлорування води гіпохлоритом натрію, що підвищило безпеку її очистки. На ці потреби з міського бюджету було виділено підприємству 300 000 грн.

Резервуари чистої води. Саме у цьому році були проведені відповідні роботи щодо прийому води та введено в експлуатацію РЧВ на вул. Палія. Проведено ревізію запірної арматури, а також змонтовано систему контролю та сигналізації переливу води в двох резервуарах.

Бойлерні. Закуплено та встановлено на бойлерній №2 новий насос підкачки води для багатоповерхових будинків. Змінено систему подачі води на 1-ій бойлерній. Проведені роботи із заміни насосного агрегату №3 на бойлерній №1. Проведена ревізія запірної арматури та проведено ремонт 4-х електродвигунів та насосів на 1-ій та 2-ій бойлерній. Окрім цього для двох багатоповерхових будинків, що на вул. Володимира Великого, 177 та 600-річчя Борислава, 12 були закуплені та встановлені 2 нові насоси з підкачування води.

Водогони. Недаремно найбільше зусиль та фінансового ресурсу в цьому році, як, зрештою, і в попередньому, було направлено на заміну зношених та непридатних мереж. Реконструкція та монтаж нових трубопроводів проводились 5 компаніями на 18 вулицях м. Борислава. Загалом за цей рік у місті замінено близько 9 км труб різного діаметру. На проведення поточного ремонту водопровідних мереж в цьому році з міського бюджету було профінансовано 289 509 грн.

Значно більшу суму коштів з міської скарбниці було проплачено на капітальний ремонт та реконструкцію водопровідних мереж, а саме:

Видатки на співфінансуванняз реконструкції водопроводу на вул. Бічна Джерельна в рамках реалізації програми «Питна вода», склали – 484 000 грн.;

реконструкція водопроводу на вул. Дорошенка (1 черга) – 526 261грн. (борг за виконані роботи попереднього періоду);

реконструкція водопроводу на вул. Дорошенка (2 черга) за рахунок коштів обласного бюджету – 772 432 грн.;

реконструкція водопроводу на вул. Володимира Великого (1 черга) – 443 955 грн. та проплата за роботи, виконані раніше;

під’єднання житлових будинків на вул. Володимира Великого до реконструйованого водопроводу – 142 100 грн.;

реконструкція водопроводу на вул. Петлюри – 168 923 грн.;

капітальний ремонт водопроводу на вул. Коваліва в районі будинків N 35, 37, 39, 41 – 285 920 грн.;

капітальний ремонт ділянки водопроводу від бойлерної №2 до будинку №26 вул. Коваліва – 295 018 грн.;

капітальний ремонт водопроводу на вул. Ірини Сеник – 126 989 грн. (відбулась заміна на пластик азбестової труби, яка не просто була непридатна, а й взагалі шкідлива для здоров’я людей);

капітальний ремонт водопроводу на вул. Церковна – 72 273 грн.

І це далеко не повний перелік того, що було зроблено за звітній період для зменшення втрат води у водопровідних мережах.

Окрім цього варто згадати роботи, направлені на стабілізацію тиску в водяних мережах. Нарешті ми розпочали виконувати вкрай важливу річ – встановлення регуляторів тиску, яких протягом року було встановлено 8 штук.

Водовідведення та каналізаційна мережа не залишаються поза увагою. Розпочали практичне вирішення проблеми багатьох років – це каналізування індивідуальних житлових будинків на вул. Довбуша, які розташовані в районі озера у мікрорайоні Тустановичі, та під’єднання їх до міської мережі побутової каналізації (1 черга), на виконання цих робіт з міського бюджету було профінансовано 299 058 грн. Окрім цього,відновлено роботу каналізаційної мережі на вул. Коваліва, Данила Галицького, Сосюри, Симоненка, Гонти.

Загалом за 2017 рік працівниками комунальних підприємств “Бориславводоканал“ та ”Вододар“ було ліквідовано 530 аварій на трубопроводах питної води і 373 аварії на каналізаційних мережах.

Ці підприємства отримали фінансову підтримку міської влади на виплату першочергових потреб у веденні фінансово-господарської діяльності, а саме на поповнення їх статутного капіталу 200 000 грн. з міського бюджету було виділено 220 000 грн. та на погашення різниці в тарифах.

Хочу наголосити, що обраний нами вектор руху із стабілізації роботи системи водопостачання є правильним, результативним та дасть можливість забезпечити якісне водопостачання всіх споживачів на території міста та селища Східниці.

Тому запевняю, що і цього року буду продовжувати розпочаті роботи, та водночас приділяти особливу увагу системі очистки, що дасть можливість подати якісну питну воду до споживачів.

Хотів би звернути увагу присутніх на проблематику, яку довелося вирішувати з питань БЛАГОУСТРОЮ, СТАНУ МОСТІВ, ДОРІГ, ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ.

Позитивним є те, що, фінансування комунальних підприємств здійснюється за залишковим принципом. Про це найкраще ілюструють фінансові видатки, котрі були здійснені на діяльність комунальних підприємств фінансово-комунальниках, а саме: на благоустрій міста, його санітарну очистку, озеленення, обслуговування мереж вуличного освітлення виділено по підсумках 2017 року суму – 10 097 508 грн. Зрозуміло,що це ще не ті кошти, які задовольняють потребу, динаміка фінансування позитивна: 201 5рік – 3 986 602 грн.; 2016 рік – 7 621 763 грн., 2017 рік – 10 097 508 грн., адже вже два роки поспіль ми збільшуємо фінансування наших комунальників на близько 3,5 млн. грн.

Минула зима була досить складна за кліматичними умовами, і це відобразилося на стані дорожнього покриття вулиць міста. З настанням тепла на багатьох ділянках доріг виникли вибоїни та ями. Нажаль, нам в звітному році не вдалось повністю провести ямковий ремонт доріг, а із цією проблемою, тому в році поточному питання ремонту доріг буде пріоритетним у вирішенні.

Ну, але і в цьому напрямку роботи є речі, які обов’язково варто згадати. Не було в нас передбачено коштів на капітальний ремонт доріг (тільки закрили заборгованість попереднього року за капітальний ремонт дороги по вул. Івана Франка в сумі 199 387 грн.), але на поточний ремонт доріг було виділено близько 1,5 млн. грн. Впродовж року на різних вулицях проводились ямкові ремонти, вирівнювання поверхні з допомогою спеціалізованої техніки, що закидала вибоїни, а також прокладання невеликих ділянок дороги суцільним покриттям (вул. Данила Галицького, Володимира Великого, Адама Міцкевича, Степана Бандери, Стефана Коваліва).

Також є вже повністю відкоригована проектно-кошторисна документація, проведена її експертиза та оголошуємо тендер на капітальний ремонт дороги по вул. Дрогобицькій.

Якщо ми вже обговорюємо роботи,які проводило з комунальне підприємство “ЕКО-МІСТО”, то звичайно до здобутків слід зарахувати факт відремонтованої техніки та придбання нового трактора та навантажувача до нього. На ці потреби було витрачено з екологічного фонду обласного та міського бюджетів кошти в сумі 592 000 грн.

Значну роботу проведено і в облаштуванні пішохідних тротуарів. Вперше за останні десять років на ці потреби були виділені кошти на облаштування бруківки на вул. Трускавецькій – 468 тис. грн., та на вул. Володимира Великого – 943 тис. грн. (в тому числі 292 тис. грн. склали кошти обласного бюджету). Хочу сказати що і в цьому році, ці роботи будуть продовжуватись і на інших вулицях міста.

Завдяки вжитим заходам, проведеній роботі та сприянню депутата Верховної Ради України Богдана Матківського, нам вдалось отримати субвенційні кошти в сумі 10 млн. грн. на соціально-економічний розвиток територій, зокрема на добудову моста на вулиці Героїв ОУН-УПА. Важливим є той факт, що ці кошти є перехідними на 2018 рік. В грудні 2017 року ми переказали кошти в сумі 4 479 908 грн. підряднику, за які були виготовлені балки перекриття (так звані ферми). Додатково хочу повідомити, що станом на сьогодні наш проект з добудови моста бере участь у конкурсі ДФРР і є включеним обласною комісією в перелік об’єктів, фінансування якого у 2018 році в розмірі 4 млн. грн. буде здійснюватись з державного бюджету.

Залишок коштів знаходиться на рахунках управління ЖКГ Бориславської міської ради. Також у міському бюджеті ми передбачили 3 млн. грн. на цю потребу. Тож готовий висловити свій оптимістичний прогноз, що, за умови відсутності форс-мажорних обставин, в 2018 році, ми будемо урочисто проводити відкриття новозбудованого мосту, який є вкрай стратегічним об’єктом для міста.

Завдяки фінансовій підтримці з міського бюджету в розмірі 722 554 грн. та коштам в сумі 51 332 грн., що надійшли від інших замовників, є і значні результати і в роботі КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “БОРИСЛАВСВІТЛО”. Так за звітний період працівниками підприємства проведено заміну 520 ламп освітлення на економні світлодіодні та проведено ремонт 171 світильника. Співпрацюючи з мешканцями та використовуючи кошти підприємства, відновлено освітлення на ділянках вулиць Раточинській, Джерельній, Полуботка, Котляревського, Куліша, Міцкевича, Шевченка, Проектованої, Дрогобицькій, Джерельній, провулка Вишневого (пошкоджені блискавкою). Проведено гарантійний ремонт 28 світлодіодних світильників на вул. Трускавецькій.

У зв’язку зі змінами в тарифній політиці держави щодо оплати за електроенергію на вуличне освітлення, проведено параметризацію 23 лічильників на трьохтарифний облік електроенергії,що дало можливість зекономити значні кошти на її оплату.

ДКП “Бориславсвітло” спільно з ТзОВ “Нетворк” провели роботу зі встановлення ще 4 додаткових камер відеоспостереження.

Приємним є і те, що за рахунок коштів, передбачених на обслуговування зовнішнього освітлення, закуплено та проведено заміну 98 світильників на світлодіоднів сумі 180 000 грн. (вул. Степана Бандери та вул. Івана Франка). Виконання цих робіт будемо продовжувати й надалі, бо, незважаючи на вжиті заходи, витрати на оплату за електроенергію на зовнішнє освітлення є значною і, за підсумками 2017 року, складає 566 000 грн.

Хочу висловити подяку працівникам цього підприємства за проведені роботи з монтажу святкової ілюмінації новорічної ялинки та центральної площі міста. До речі, кошти, затрачені на закупівлю святкового освітлення надані меценатами і на оплату цих робіт це не витрачено жодної копійки з місцевого бюджету.

Не можна не згадати роботу КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЗЕЛЕНИЙ СВІТ», яке проводить рутинну роботу з видалення та кронування дерев, косіння трави, саджання квітів, яка не є непомітною.

Думаю, що кожен з мешканців міста зміг зауважити новітні підходи в роботі з дизайнерського оформлення клумб (кільце на перехресті біля Райфайзенбанк Аваль, на площі Івана Франка, перед пам’ятником Каменяру), встановлення на центральних вулицях на опорах вазонів (термочаш) в кількості 40 штук, встановлення «Писанкового дерева» до Великодніх свят.

Досягненням підприємства, є виконання робітз виділення земельних ділянок лісового фонду міста для проведення санітарно-оздоровчих заходів. Які вперше за останніх 15 років проводяться спільно з працівниками Дрогобицького держлісгоспу. Нарешті цього року нам вдалося виготовити лісорубний квиток на площу 4,9 га. Станом на грудень 2017 року було проведено санітарну рубку лісових насаджень на площі 2 га. За виручені кошти від продажу деревини підприємством було закуплено подрібнювач для гілок та відремонтовано автомобіль ЗАЗ. Але найважливіше тут інше: наш комунальний ліс нарешті є під наглядом і захищений від розкрадання та безконтрольних вирубок.

Щодо роботи КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ”БОРИСЛАВТЕПЛОЕНЕРГО”, то хотілося б відзначити, що, не зважаючи на складну ситуацію на підприємстві, всі котельні та тепломереж і були відремонтовані і готові до опалювального сезону. В 2017 році на внески до статутного капіталу та капітальний ремонт мереж з міського бюджету тепловикам було виділено 660 585 грн. Це, звичайно, мізер від потреби, але хочу завірити, що у цьому році підприємству буде приділено значно більше уваги.

Позитивна динаміка спостерігається і в ПОВОДЖЕННІ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ. В цьому році на території міста вже розпочато облаштування майданчиків для збору ТПВ, та масова заміна контейнерів для збору ТПВ. У планах на 2018 рік ці роботи завершити.

Не можемо похвалитися досягненнями в роботі новоствореного КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА”, але суспільну користь працівники приносять вже сьогодні. Навіть, якщо взяти до уваги хоча б роботи з несення охорони на міських об’єктах. Впевнений, що всі ці речі будуть враховані, і в році поточному підприємство вже продемонструє результат.

Якщо вже підходити до завершення з аналізу роботи комунальних підприємств, то не можна не згадати локальну проблему комунальників з ремонту і експлуатації ліфтів для деяких багатоповерхових будинків міста, яка має більше 10, а подекуди і до 15 років. У звітному році нами було виділено з міського бюджету кошти в сумі 23 923 грн. на проведення експертизи роботи пасажирських ліфтів, граничний термін експлуатації яких закінчувався в 2017 році.

Але досягненням є проведені роботи з ремонту та введення в експлуатацію ліфтів, що вийшли з ладу ще в минулому десятилітті. На проведення ремонтних робіт були виділені кошти з міського бюджету в сумі:

ремонт пасажирського ліфта по вул. Володимира Великого, 177а (1 під’їзд)– 11 625 грн.;

ремонт пасажирського ліфта по вул. Володимира Великого, 177 (2 під’їзд)– 125 381 грн.;

ремонт пасажирського ліфта по вул. Володимира Великого, 171 (2 під’їзд) – 168 927 грн.;

ремонт ліфта по вул. Стефана Коваліва, 39 – 52 001 грн..

На сьогоднішні залишились непрацюючими ще 4 ліфти, і я вважаю, що для нас принциповим завданням є введення їх в експлуатацію вже в цьому році.

Від комунальних проблем, над вирішенням яких працював у звітному році, хочу перейти до СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ. Станом на 01.12.2017 рік на обліку в УПРАВЛІННІ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ перебуває 4207 одержувачів усіх видів соціальних допомог та 9478 одержувачів субсидій.За звітній період на реалізацію заходів Комплексних програм з міського бюджету виплачено коштів на загальну суму 1 169 000 грн. Так на оплату житлово-комунальних послуг та муніципальних пільг певним категоріям громадян з міського бюджету було надано 650 100 грн. Значною, більшою ніж у попередньому році, була і підтримка соціально незахищених верств населення, учасників АТО, ветеранів УПА.

В рамках Комплексної програми підтримки учасників АТО та членів їх сімей в цьому році було виплачено кошти, а саме: на надання одноразової допомоги учасникам АТО, 3 сім’ям загиблих учасників АТО, постраждалим у масових акціях протесту під час подій Революції Гідності, до дня Захисника Вітчизни, учасникам АТО, ветеранам УПА, постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та відшкодовано витрати на медичні препарати ургентним хворим з числа учасників АТО. Загальна сума виплат досягає 200 000 грн. Звичайно, це ще далеко не ті кошти, на які ці люди заслуговують, тому в цьому році ми будемо збільшувати суми даних виплат.

За сприяння МІСЬКОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ учасникам бойових дій було оформлено пільги в розмірі 75% з оплати комунальних послуг. Всі звільненні від оплати за харчування їх дітей у шкільних їдальнях та дошкільних установах. П’ять осіб з числа учасників АТО пройшли професійне навчання – курси водіїв.

Продовжуємо надавати земельні ділянки учасникам АТО під будівництво житлових будинків, а також в цьому році відведена земельна ділянка для учасників АТО по вул. Івасюка для будівництва гаражів, по яких вже приймаються відповідні рішення. Проведено доплату до пенсій ветеранам УПА та почесним громадянам міста Борислава в розмірі 63,9 тис. грн., також відшкодовано за пільговий проїзд окремим категоріям громадян 64,7 тис. грн. та за послуги зв’язку – 80 тис. грн.

Також ТЕРИТОРІАЛЬНИМ ЦЕНТРОМ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ виявлено 904 особи, з числа пенсіонерів, інвалідів та малозабезпечених багатодітних сімей, котрі потребують соціальної допомоги. Завдяки співпраці з благодійниками підопічні терцентру отримали натуральну допомогу на суму 141 800 грн. Бориславський терцентр єдиний в області, який завдяки спонсорам має можливість безкоштовно харчувати близько 60 осіб.

На обліку у СЛУЖБІ У СПРАВАХ ДІТЕЙ БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на даний час перебуває 52 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. В роботі з цією категорією осіб в цьому році в нас також є важливі досягнення.

Вперше в місті Бориславі з часів Незалежності було створено дитячий будинок сімейного типу сім’ї Харченко, в якому проживає та виховується шестеро дітей-сиріт. Також вперше з часу Незалежності, згідно програми з питань забезпечення житлом дітей-сиріт, нами спільно за кошти міського та обласного бюджетів було закуплено квартиру для дитини-сироти, вартістю 250 000 грн.

Це не єдине житло, придбане спільно з Львівською облдержадміністрацією в цьому році. Проблемою декількох десятків років, для міста були прояви продуктів нафтовидобутку на вул. В’ячеслава Чорновола, 12. Особливо страждали від цього дві квартири першого поверху. В одній із яких проживала сім’я з малолітніми дітьми, а в іншій – два учасники АТО. За рішенням комісії виконкому ці дві квартири були визнані непридатними для проживання. Як наслідок, завдяки тісній співпраці з керівництвом області, нам вдалось придбати житло для цих сімей на загальну вартість 900 000 грн., з них 400 тис. грн. за рахунок коштів міського бюджету та 450 тис. грн. за рахунок коштів обласного бюджету.

Переходимо до питань МЕДИЦИНИ, ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ.

Рішення про створення комунального підприємства «Стоматологічна поліклініка» вже принесло свої результати. У 2017 році з бюджету міста на розвиток і становлення цього підприємства було виділено з бюджету міста кошти в сумі 1 700 000 грн.. Власних надходжень у підприємства 1 600 000 грн. Кошти з міського бюджету спрямовувались на дитячий прийом, частково на проплату енергоносіїв та на лікування осіб з числа пільгових категорій. Всі інші видатки здійснюються за рахунок власних надходжень. До речі, з січня 2018 р. всі пільгові категорії в стоматполіклініці обслуговуються безкоштовно.

Інше рішення щодо переведення терапевтичного відділення з ендокринологічним в приміщення поліклініки на вул. Куліша знаходяться у стадії виконання. Хоча у звітному періоді було проведено ремонтних робіт на суму 630 тис. грн., щоб досягнути суттєвого результату щодо створення комфортних умов для лікування, необхідно провести значні роботи.

Чи принесло це рішення вже якісь бажані фінансові результати? Так, однозначно! Сума економії в 2017 році з оплати праці та за спожиті енергоносії вже склала 400 тис. грн., а в 2018 році прогнозовано складе в межах одного мільйона. Звичайно такі вклади вважаються «непопулярні». Але незабезпеченість фондом оплати праці в бюджетній сфері змушує нас діяти, а не бути бездіяльними. Якщо ми хочемо відійти від практики “бюджету проїдання”, то повинні навчитись економити та жити на засоби, які маємо в розпорядженні.

Судіть самі: для забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ з початку звітного року додатково, за рішеннями ради збільшені планові призначення на заробітну плату з нарахуваннями бюджетникам в розмірі 12 812 000 грн., і це без врахування коштів, які виділялися з бюджетів вищих рівнів. А вони могли б бути спрямовані на різні інфраструктурні проекти з розвитку міста. Ми вимушені навчитись економити, а зекономлені кошти спрямовувати на розвиток інфраструктури міста і найкраще, якщо б ми це робили за рахунок енергозбереження, тому що сума на видатки у 2017 році за спожиті енергоносії та комунальні послуги бюджетних установ міста, склала 15 077 000 грн.з міського бюджету.

Заходи з оптимізації проводились і в ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ. Вжиття цих заходів дало можливість зекономити декілька мільйонів гривень коштів міського бюджету, які були використані на фінансування багатьох інших першочергових потреб. Поступово змінюється і оновлюється матеріально-технічна база дошкільних закладів. Велика увага приділяється виконанню заходів з енергозбереження.

У конкурсі обласних мікро проектів перемогли:

ЗОШ №4, де закуплено 2 комплекти парт на суму 38 тис. грн.,

ДНЗ №11, завдячуючи чому було замінено 31 вікно на суму майже 200 тис. грн. та

ЗОШ №8 – замінено 29 вікон на суму 167 тис. грн..

У конкурсі проектів ДФРР виграв проект«Капітальний ремонт в частині заміни вікон ДНЗ №20» – замінено 122 вікна та 18 дверей на суму 927 тис. грн..

З метою енергозбереження у школах за кошти місцевого бюджету на суму 80 тис. грн. проводилась заміна 23 віконних конструкцій на металопластикові. У цьому році кожна дошкільна установа отримала кошти на придбання побутової техніки або інших матеріалів. Загалом для цих потреб виділено 275 640 грн. Велика увага приділяється контролю за якістю харчування,яке постійно покращується.

Відповідно до обласної програми розвитку освіти на Бориславську державну гімназію було виділено кошти в сумі 840 тис. грн. на оснащення та поповнення кабінетів природничо-математичного циклу та на кабінет Захист Вітчизни ЗОШ №7– 25 600 грн.

За кошти місцевого бюджету для ЗОШ №8 замовлено комплект парт у фізичний кабінет на суму 19 тис. грн.

Загалом у 2017 р. з місцевого бюджету було виділено 360 955 грн. на поповнення матеріальної бази шкіл. Окрема подяка спонсорам, завдяки ним для проведення ремонтів керівниками навчальних закладів залучено понад 200 тис. грн.

На території гімназії та НВК ЗОШ №6 в рамках програми “Спортивний майданчик” були встановлені тренажери для занять спортом на суму 110 тис. грн.

Поступово відновлюється і поповнюється матеріальна база позашкільних установ. На ці потреби в 2017 р. було профінансовано 96 584 грн. У цьому році за кошти з місцевого бюджету перекрито дах другого корпусу будівлі ЦДЮТ. Великий об’єм робіт з приходом нового керівника, проводиться і в ДЮСШ, за що окремо хотів би подякувати.

В установах УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ досягнуто наступних результатів:

Прихід нового керівника пішов на користь ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОМУ МУЗЕЮ, де за кошти міського бюджету відремонтовано виставковий зал на суму 42 237 грн.

ЦЕНТРАЛЬНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА, в результаті перемоги у конкурсі мікропроектів, відремонтовано та введено в дію читальний зал центральної бібліотеки на суму 247 976 грн., а також відбулася закупівля комп’ютерної техніки за кошти обласного бюджету на суму 10 тис. грн.. В будинках “Просвіти” мікрорайонів Тустановичі та Мразниця розпочали роботу мобільні бібліотечні пункти.

На КП “СОК”НАФТОВИК” відбувається реалізація проекту за кошти міського та державного бюджетів з будівництва комплексного спортивного майданчика зі штучним покриттям на суму ‎2 233 576 грн.. На даний час вже облаштована основа, закуплено огорожу та штучне покриття. І, за сприятливих погодних умов, роботи буде продовжено.

Завдяки правильному нашому управлінському рішенню щодо шляху фінансування та наполегливості керівника МІСЬКИЙ ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ також почав оживати. Основне, що нам вдалось не тільки погасити борги, які були накопичені за попередні періоди, а й розпочати фінансування, направлене на покращення матеріально-технічної бази підприємства.

Так, за кошти з міського бюджету було проведено капітальний ремонт даху “Зеленого театру” на суму 215 000 грн., закуплено 30 нових урн для сміття на суму 8 100 грн., та, що найважливіше, придбано перший дитячий атракціон на суму 70 000 грн.

Також завдяки старанням директора парку проводились інші роботи з наведення благоустрою за спонсорські кошти в сумі 50 000 грн.

ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ, в результаті перемоги у конкурсі мікропроектів, провела ремонт фасаду школи на суму 357 000 грн., а також за кошти обласного бюджету було придбано оргтехніку на 10 000 грн..

Міським ПАЛАЦОМ КУЛЬТУРИ отримано субвенцію з обласного бюджету в розмірі 40 000 грн. та було придбано світлодіодні повертаючі лампи.

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ за кошти міського бюджету придбало акустичну апаратуру та ноутбук на суму 20 000 грн. та провело реконструкцію паливної системи в приміщенні управління по вул. Карпатська Брама, 14 на суму 44 999 грн..

У 2017 р. завдяки одним лиш мікропроектам та участі в конкурсі ДФРР на території Борислава було виконано робіт на суму ‎4 500 000 грн. Тому за даний фінансовий ресурс ми активно змагаємось і у поточному році. Новостворений ВІДДІЛ РОЗВИТКУ активно включився в цю роботу. Станом на сьогоднішній день готуються до участі в цих двох конкурсах 48 проектів. Ми маємо велику надію, що серед переможців буде в рази більше проектів з Борислава, ніж у попередньому році, де ми подали 22 проекти. До речі, для успішної реалізації цих потреб у бюджеті 2018 р. закладено 1 200 000 грн.

Для залучення коштів в рамках міжнародної технічної допомоги також ведеться активна робота. В звітному році було написано та подано 3 проекти: 2 – спільно з гміною Санок в рамках транскордонної співпраці Україна-Польща-Білорусь, і 1 – з розвитку підприємницького середовища (Брюссель). Дані проекти стосуються розвитку туризму, рекреації та інвестиційної привабливості нашого міста.

В цьому напрямку нами також в 2017 р. укладено угоду з дочірнім підприємством “Західукргеологія” на предмет дослідження наших джерел мінеральних вод для подальшого визначення їх перспективності для застосування у лікувальних та оздоровчих цілях. Вважаємо розвиток цього напрямку одним із пріоритетних та перспективних.

Для забезпечення кращих результатів та розширення можливостей нами в 2017 р. була підписана угода про співпрацю з містом Ломжа (Польща).

Також під час проведення конференції у вересні місяці ”Стратегія розвитку Борислава” було підписано Меморандум про співробітництво з німецькою компанією «КINPRO holding GmbH». Даний меморандум передбачає створення нашими німецькими партнерами фонду розвитку м. Борислава і робота в цьому напрямку вже триває.

Серед важливих рішень, які сприяють інвестиційній привабливості міста, є рішення ради про надання в оренду земельної ділянки для будівництва сонячної електростанції, до речі, за планами інвестора даний об’єкт ввести в експлуатацію вже в цьому році.

Якщо ми вже згадуємо роботу новостворених відділів, то хотілось би зазначити наступне:

- ЦЕНТРОМ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ Бориславської міської ради загалом надається 86 адмінпослуг. Ними було прийнято у 2017 р 8966 заяв та надано заявникам 8402 результати адміністративних послуг.

- ВІДДІЛ РЕЄСТРАЦІЇ БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ протягом звітного періоду опрацював 3155 заяв, видано понад 1000 довідок про реєстрацію місця проживання. В результаті роботи даного відділу до міського бюджету надійшли кошти в сумі 188 837 грн.

- Внаслідок діяльності ВІДДІЛУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, за результатами розгляду судових справ, до міського бюджету надійшло 120 969 грн. орендної плати за землю, 12 141 грн. орендної плати за користування майном та 8 522 грн. майнової шкоди завданої злочином. За результатами роботи адмінкомісії при виконавчому комітеті надійшло 3 349 грн. В цьому році також розпочали роботу про стягнення збитків завданих внаслідок використання земельної ділянки без правовстановлюючих документів, від чого до міського бюджету поступили кошти в сумі 18 481 грн. Також за результатом розгляду судових справ задоволені заяви Бориславської міської ради про визнання спадщини відумерлої та передачі у власність територіальної громади квартири, а також про визнання гідротехнічних споруд на Мразницькому та Тустановицькому озері безхазяйними та передача їх у власність територіальної громади м. Борислава.

Новостворене УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА АРХІТЕКТУРИ також продемонструвало позитивні результати в тому числі і в питанні наповнення дохідної частини бюджету розвитку. Від продажу земельних ділянок у 2017 р. поступлення склали 2 424 316 грн. до відповідної суми 911 969 грн. у 2016 р., що приблизно більше у 2,7 рази.

Вперше в історії на території м. Борислава було проведено земельні торги (аукціон) щодо продажу земельних ділянок у власність, від чого до бюджету міста надійшло 1 585 638 грн. Слід зазначити, що деякі земельні ділянки внаслідок високої конкуренції вдалося реалізувати майже в чотири рази дорожче від оціночної вартості.

Наступні земельні ділянки по вул. Ірини Сеник, Степана Бандери, Дрогобицькій, Тустановицькій вже підготовлено і в планах за цей рік суму поступлень від цього виду надходжень примножити.

Також активно проводиться робота у сфері комунального майна щодо реєстрації права власності на нерухоме майно за територіальною громадою м. Борислава та виготовлення технічних паспортів на об’єкти нерухомого майна і закріплення земельних ділянок за цими об’єктами. У 2017 р. подано на реєстрацію 10 об’єктів нерухомого майна, виготовляється технічна документація на 6 таких об’єктів та на 7 таких виготовлено технічні паспорти.

Якщо ми вище згадували питання ПОСТУПЛЕННЯ КОШТІВ У МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ, то і в цьому питанні ми не пасли задніх. Вже другий рік поспіль зберігаємо добру традицію, що міський бюджет не просто виконуємо, а й перевиконуємо. За звітній період виконання міського бюджету склало 108 216 тис. грн, що склало 104,1% до плану на 2017 р. Внаслідок перевиконання дохідної частини міського бюджету м. Борислава збільшено дохідну частину міського бюджету на суму 19 826 тис. грн., або на 23,6% більше від затверджених показників.

Забезпечено зростання доходів загального фонду міського бюджету у 2017 р. до 2016 р .в сумі 29 437 тис. грн., або на 37,4%, що є одним з найкращих показників серед міст обласного значення Львівської області. Внаслідок грамотно проведеної роботи над дохідною частиною міського бюджету на 1,7% або на 19 444 тис. грн. збільшено частку власних надходжень в загальній структурі доходів (субвенції + дотації з державного бюджету) міського бюджету м. Борислава, що свідчить про зростання фінансової спроможності міста у 2017 р.

В результаті перевиконання дохідної частини протягом року на розвиток міста спрямовано кошти із загального фонду в сумі 4 911 тис. грн. та збільшено фінансування комунальних підприємств міста в сумі 4 391 тис. грн., що в свою чергу дало можливість покращити фінансовий стан комунальних підприємств. Також важливим є той факт, що ми завершили фінансовий рік без боргів по заробітній платі у бюджетній сфері. Яким чином ми досягаємо такого результату в цьому питанні і чи не є це виключно результатом бюджетної децентралізації, однозначно і переконливо що ні. Щоденно проводиться клопітка робота, а подекуди дії, знову ж таки, з розряду ‘’непопулярних”.

Для прикладу, цього року активну роботу провела робоча група з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. За період від липня по грудень 2017 р. проведено обстеження у 860 суб’єктах підприємницької діяльності, в яких виявлено 153 порушення. За результатами проведеної роботи зареєструвалося 119 суб’єктів підприємницької діяльності та за даними Центру зайнятості 258 осіб оформили трудові відносини.

Іншим прикладом проведеної роботи є досягнення домовленості з ПАТ “Львівобленерго” щодо перегляду в сторону збільшення ставок нарахування земельного податку по даному платнику. В результаті цього збільшення та подання уточненого розрахунку з плати за землю по ПАТ “Львівобленерго” додаткові надходження до Бориславського міського бюджету у 2017 р. склали 251 000 грн.

Також нам вдалось домовитись з нашим новим інвестором власниками компанії «Белуко» і з грудня 2017 року вони перереєстрували компанію в місто Борислав та починають сплачувати податки до бюджету міста. І таких прикладів може бути безліч. Можна багато говорити, але найкраще демонструють роботу в цьому питанні остаточні результати виконання дохідної частини бюджету для прикладу за останні три роки: 2015 р. – 47 917 800 грн., 2016 р. – 78 777 983 грн., 2017 р. – 108 216 600 грн.

Але всі ці вище озвучені досягнення не були б можливими без злагодженої роботи як членів виконавчого комітету, так і депутатів Бориславської міської ради. Адже кожне рішення, прийняте ними, напряму, чи опосередковано сприяло вирішенню тої, чи іншої проблеми, або реалізації певного проекту. А за звітній період таких рішень було чимало. Виконавчий комітет засідав 30 разів, було прийнято 300 рішень. Також проведено 23 засідання сесій Бориславської міської ради, на яких прийнято 554 рішення. Депутатські комісії збирались понад 100 разів. І все це, нагадую, відбувається на громадських засадах.

Багато важливих рішень серед них, але особливо хотілось би виділити те, що вперше в історії нашого міста було розроблено та затверджено сесією міської ради Статут територіальної громади Борислава, який було належним чином зареєстровано у Львівському обласному управлінні юстиції. Отож, місто врешті отримало свій основний документ котрий регламентує основні процеси в його життєдіяльності.

Тож, на завершення, хочу подякувати всім тим, хто впродовж 2017 р., працював на користь громади нашого міста, подякувати тим, хто висловлював конструктивну критику, а також всім, хто подавав свої ідеї, які є корисними для подальшого розвитку Борислава.

Запевняю, що пріоритетними й надалі в нашій роботі буде, звичайно, робота над дохідною частиною бюджету, тому що це основа для подальшої успішної роботи, питання покращення якості водопостачання, стану доріг міста, а також максимальне залучення коштів у місто з усіх можливих джерел фінансування.

Тож закликаю всіх, хто готовий до цієї командної роботи! Адже відомо, що жодна людина в світі, навіть найталановитіша, не зможе досягнути в роботі кращого результату, аніж результат роботи команди людей, однодумців, які працюють задля досягнення певної мети.

Дякую всім за увагу!

Слава Україні!!!

Ігор Яворський, міський голова м. Борислава

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