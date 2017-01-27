Звітуватимуть голова Дрогобицької РДА і мери Дрогобича та Трускавця

В середу, 1 лютого, відбудеться звіт голови Дрогобицької райдержадміністрації Володимира Шутка про проведену роботу у 2016 році та перспективні плани на 2017 рік. Звіт розпочнеться о 17.00 у залі районного народного дому (м. Дрогобич, вул. 22 Січня, 28).

Наступного дня, у четвер, 2 лютого, в сесійній залі ратуші звітуватиме мер Дрогобича Тарас Кучма. Початок звіту – о 17.30.

Натомість у п’ятницю, 3 лютого, прозвітує перед виборцями міський голова Трускавця. Звіт розпочнеться о 15.00 в Народному домі Трускавця.

Трускавецький вісник

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