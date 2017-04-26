Амбасадор Трускавця та її світлі твори

28 квітня в Художньому музеї Михайла Біласа відбулося офіційне відкриття виставки робіт художниці-трускавчанки Наталії Поліщук. Її світлі та позитивні твори бачив весь світ, тож прийшла пора, щоб і рідний Трускавець доторкнувся до творчості мисткині.

Наталія Поліщук (з дому Копчак) – з відомої династії художників. Її батько, світлої пам`яті Юрій Копчак (до речі, лауреат премії імені отця Олекси Пристая, заснованої «Трускавецьким вісником») – теж знаменитий художник. Практично всі члени родини Наталії Поліщук малюють картини – і мама Віра, і брат Андрій, і навіть її діти. Діти – це справжнє багатство Наталії Поліщук, їх у неї четверо. Ну а картини – це відображення її внутрішнього світу, трансформація побаченого, почутого, переосмисленого.

На відкриття виставки Наталії Поліщук «Con anima» («З душею») прибуло дуже багато гостей. Зал музею Михайла Біласа був заповнений вщерть – і це незважаючи на те, що частина творчої інтелігенції Трускавця в цей час перебувала на зустрічі з письменником Мирославом Дочинцем, яка проходила в Релігійно-просвітницькому центрі імені отця Івана Валюха.

Привітали майстриню пензля та висловили радість від її перебування у Трускавці міський голова Андрій Кульчинський, представниця Спілки художників міста Трускавця Ірина Іванів, друг сім`ї та поціновувач творчості Наталії Поліщук Юрій Яковлєв. Свої вітання з далекої Австрії, де зараз мешкає, передавав вчитель художниці, митець Михайло Яремків, твори якого, до речі, теж виставлялися на експозиціях в музеї Біласа.

Амбасадором Трускавця, що пропагує наш курорт та прославляє його своєю творчістю, назвав Наталію Поліщук голова ГО «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько. І дійсно, так воно є, бо всіх, хто пише, говорить, популяризує, згадує позитивно про Трускавець, можна сміливо назвати приятелями курорту, послами доброї волі, які часто для промоції роблять більше, ніж ті, хто отримує за це гроші. Без сумніву, уроджена трускавчанка, чиї роботи побували на виставках багатьох країн світу, є кращою візитівкою України та Трускавця, ніж логотипи, з яких сміються, чи піарники та співаки, які їдуть до Трускавця тільки з метою «зрубати касу».

Наталія Поліщук – не лише гарна художниця, вона має ще й поетичний талант. Її вірш, присвячений коханому чоловікові Павлові, змусив присутніх затамувати подих, хвилюватися, співпереживати, уявляти.

Відкриття виставки «Con anima» пройшло в дуже теплій та зворушливій атмосфері, завершившись оглядом картин мисткині, розміщених у підвальному приміщенні Художнього музею Михайла Біласа. Як завжди, гарну організацію заходу забезпечила директор музею Олена Білас-Березова – і своїми виступами, і запрошенням дітей, які надали дійству музичний супровід та посприяли єднанню в цей день мистецтва образотворчого, поетичного, ораторського з мистецтвом музичним.

Володимир Ключак, фото автора та Тетяни Вінницької

Трускавецький вісник

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