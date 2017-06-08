Багатоповерхівки потребують термомодернізації

Зміни в житловому секторі підштовхують мешканців багатоповерхівок до економії енергоресурсів. Та кожен розуміє – щоб їх заощадити, треба поліпшити стан своєї будівлі. Але як це зробити?

Зараз вже настав час наважуватись на відповідальні кроки. І найголовніші серед них два – створення об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та проведення в будинку термомодернізаційних робіт. Бо інакше, як і раніше, доведеться дратуватися через постійне зростання тарифів на житлово-комунальні послуги та некомфортні умови проживання.

Ми є власниками наших домівок і можемо зробити так, щоб в них можна було жити сучасно, економно та затишно. Саме про це і йшлося під час семінару «Через ефективність власника – до енергоефективного житла», який нещодавно в Житомирі провів Проект IFC «Енергоефективність у житловому секторі України».

Потреба в термомодернізації

Сьогодні майже половина українського населення мешкає в багатоповерхівках. За офіційною статистикою, їх у країні нараховується 255 тис., з яких 70 тис. мають п’ять і більше поверхів. Загальна площа багатоквартирних будинків становить 43% від усього житлового фонду України.

Ці багатоповерхівки переважно були зведені в період із 1950 до 1990 року. А тепер 80% із них потребують нагального ремонту і майже всі – термомодернізації.

Навіть просте утримання житлового фонду зараз стає для його власників обтяжливим. Приміром, експерт вищезгаданого Проекту IFC Галина Когут повідомила, що на житловий сектор припадає 25% загального споживання електроенергії і 45% – тепла. Ці цифри не були для нас такими вражаючими, допоки в кілька разів не зросли тарифи на житлово-комунальні послуги. Тепер українці (якщо не брати до уваги субсидіантів) витрачають на них понад 30% свого доходу, в той час як у розвинених країнах відповідний показник становить 5-7%.

Наші будинки протримаються, принаймні, ще два-три покоління. Переважна більшість людей просто не матиме можливості змінити старе житло на нове та комфортне. Тому треба брати керування на себе. «Житло для більшості людей є головним, а часто і єдиним фінансовим активом. Вони не зможуть нічим його замінити, якщо воно зруйнується. Про нього потрібно дбати», – підкреслила Галина Когут.

Тому єдиний вихід – модернізувати наявне житло, прилаштувати його до сучасних умов енергоспоживання. Якщо провести термомодернізацію житла, на його утриманні можна буде заощадити 25-60%: споживання енергоресурсів можна буде регулювати в залежності від потреб, а оплату здійснювати за фактом такого споживання.

Крім того, модернізоване житло стає комфортнішим і його ринкова вартість зростає на 10-15%. Ваш головний фінансовий актив реально дорожчає!

Та все це потребує грошей. За словами Галини Когут, в цілому по Україні лише на термомодернізацію багатоквартирних будинків потрібно витратити 400 млрд. гривень. Майже стільки торік становив цілий державний бюджет. Так що не варто очікувати, що держава проведе масштабні термомодернізаційні роботи. Це сурова правда, але є й позитив. Держава підтримує тих, хто починає робити це самостійно.

Що можна робити просто зараз

Раніше вважалося: чим більша за площею квартира, тим вона краща. Нині з’являються нові підходи: за утримання великої кількості квадратних метрів доводиться платити й відповідні великі кошти.

Під час семінару наводилися показові приклади. Так, за рахунок здійснення модернізації системи опалення луцьке ОСББ «Барви» скоротило оплату за опалення на 56,2%. А ОСББ «Світанок» з цього ж міста – на 32,9%. ОСББ «Явір» утеплило будинок, і тепер співвласники майже наполовину скоротили оплату за житлово-комунальні послуги.

Що і як робити? Починати треба із створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. На сьогоднішній день в Україні вже діють 26 тис. ОСББ. Тобто люди розуміють, що така форма управління є розумною альтернативою сучасному безвладдю в їх будинках.

За наявності ОСББ вдається не лише ефективно управляти багатоповерхівкою, але й здійснювати в ній модернізаційні та ремонтні роботи. Члени ОСББ усвідомлюють, що саме вони, а не держава чи комунальні органи влади відповідальні за утримання і функціонування їх будинку.

А головне – лише багатоповерхівки з ОСББ отримують державну підтримку, яка надається на здійснення термомодернізаційних робіт. Йдеться про «теплі» кредити, які надають 3 державних банки – «Ощадбанк», «Укргазбанк» та «Приватбанк».

Ваші кроки до економії

Важливий крок, який експерти рекомендують зробити, – енергоаудит. Він дозволить визначити проблемні зони будівлі і вирішити, які заходи є першочерговими для вашого конкретного будинку. Таким чином, запропонована нижче послідовність кроків – це базовий варіант.

Зазвичай перший крок: установка лічильника тепла та індивідуального теплового пункту (погодного регулятора). Можлива економія – до 40%.

Встановлення будинкових лічильників передує будь-яким заходам з енергоефективності. Це дозволяє зрозуміти, скільки споживає будинок, і оцінювати ефективність проведених заходів. А для того, щоб уникнути негативних в фінансовому плані наслідків, разом з лічильником потрібно встановлювати погодний регулятор тепла, індивідуальний тепловий пункт – в цьому випадку можна управляти рівнем споживання тепла.

Другий крок: заміна вікон. Можлива економія – до 15%.

Далі є сенс замінити вікна у всьому будинку, включаючи всі вікна в загальних приміщеннях. Ці заходи також призводять до значної економії тепла, але тут на перший план виходить якість встановлюваних матеріалів. Зрозуміло, що, наприклад, хороші вікна коштують дорого, але вони і забезпечують крім низької теплопровідності ще й надходження свіжого повітря, а значить – відсутність грибка. Зазначимо також, що заміна вікон в місцях загального користування – гарний старт для тих будинків, де мешканці не вірять у доцільність заходів з термомодернізації та в можливість їх кредитування. Позитивні результати, які ОСББ, безумовно, отримає, стануть головним аргументом на користь подальшої термомодернізації.

Третій крок: ліквідація тяги всередині під’їзду. Можлива економія – до 8%.

Потрібно ліквідувати тягу всередині будинку. Для цього необхідно змінити (або встановити) двері, як вхідні внизу на парадному вході, так і нагорі, на виході на горище або на дах. Це можна зробити швидко і недорого. Так можна позбутися тяги, через яку маємо помітні втрати тепла взимку і додатковий нагрів будинку влітку.

Четвертий крок: модернізація системи опалення. Можлива економія – до 25%.

Наступним важливим пунктом є заміна і/або балансування системи опалення. Це не настільки складний процес, як багатьом здається. У будь-якому випадку це зменшує споживання тепла, а значить зменшує й витрати на нього.

П’ятий крок: повна теплоізоляція зовнішніх стін. Досягається економія до 25%.

Якісне утеплення стін будинку дозволяє і зменшити втрати тепла на стиках і кутах, і убезпечити стіни від зволоження, що також призводить до додаткових тепловтрат. При цьому необхідно провести захід комплексно, ретельно стежачи за тим, щоб на будинку не залишалося «латок» від попередніх спроб неякісного поквартирного утеплення. Справа тут в тому, що в результаті утеплення окремих квартир виникають додаткові стики між утепленими і неутепленими ділянками. На цих стиках виникають цвіль і грибок, вони вбирають вологу і, відповідно, втрачається тепло. Так що поквартирне утеплення забезпечує лише обмежений ефект на короткий термін і без економії. Для будинку ж в цілому воно шкідливе, і утеплятися треба всім і одночасно.

Шостий крок: теплоізоляція даху і підвалу. Можлива економія – до 15%.

Далі йде утеплення даху і підвалу. Тут дуже важливо не тільки ізолювати труби і підлогу, засклити вікна, але і зробити це справді ефективно, з використанням сучасних теплоізоляційних матеріалів. Це дає помітний ефект, оскільки площа даху верхнього і підлоги першого поверху, через які втрачається тепло, можна порівняти за порядком величини з площею зовнішніх стін, і поставитися до їх ізоляції потрібно також серйозно.

Де взяти гроші?

Існує два джерела фінансування таких заходів – це власні кошти мешканців і банківські кредити, зазначає житомирський регіональний консультант Проекту IFC Оксана Рафальська. Причому привабливіше виглядають банківські кредити: вони надаються в рамках урядової програми і тому передбачають часткову державну компенсацію, і в окремих випадках мешканцям доводиться повертати навіть менше грошей, ніж вони брали в банку! Компенсація може складати 40-70% з урахуванням кількості субсидіантів-членів ОСББ і житлово-будівельних кооперативів (ЖБК).

До урядової програми «теплих» кредитів долучаються багато місцевих органів влади, які також пропонують суттєві відсотки компенсації за банківськими кредитами. Наприклад, у Житомирі для ОСББ та ЖБК компенсують 25% річних за кредитами або 30% суми кредиту.

Оксана Рафальська також спростувала поширені страхи про те, що в разі неповернення банківського кредиту у членів ОСББ можуть відбирати квартири. Приватні помешкання не є заставою під час отримання подібних позик, ніхто на вашу власність не зазіхає.

Тому вибір такий: або ми і надалі все більше платимо за житлово-комунальні послуги, або, скориставшись можливостями державної програми «теплих» кредитів, інвестуємо позичені кошти в термомодернізацію наших будинків і завдячуючи цьому суттєво економимо тепло, електрику та інші види енергії. І, головне: ця економія перекриває завдяки допомозі від держави витрати на кредит.

Ми водночас створюємо комфортні умови для власного проживання в багатоповерхівках та всіляко сприяємо енергонезалежності нашої держави. Саме тому держава і вкладає в це кошти. Так що ми робимо добре не лише для себе, але й для всієї України.

Артем Садовий, Національний прес-клуб «Українська перспектива»

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