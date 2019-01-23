Безхатченки з Трускавця перекочували до Дрогобича та Борислава

У Трускавці зменшилася кількість безхатченків. Про це 4 лютого після скайп-наради з керівництвом області на апаратній нараді в Трускавецькій міській раді повідомив міський голова Трускавця Андрій Кульчинський. За словами мера, на скайп-нараді обговорювалося питання соціальних патрулів, а також розміщення пунктів обігріву. «Традиційними» пунктами обігріву безхатченків та місцями їх ночівлі є підвали багатоповерхівок, проте у Трускавці підвали не обігріваються після завершення програми переходу міста на індивідуальне опалення (програму реалізувало КП «Трускавецьтепло» на чолі з Русланом Крамаром). Тож значна кількість безхатченків змушена була емігрувати з міста-курорту до сусідніх міст.

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