Нехай живе одвічно наша молодь,

Нехай в серцях завжди цвіте весна,

Хай вітає червень стоголосий,

Бо святкує молодість сама.

Мабуть не випадково день молоді ми відзначаємо в найтеплішу найпрекраснішу сонячну пору року, адже саме молодість випромінює тепло і любов, саме молоді спочатку вчитися, потім працювати на благо нашої неньки України. В цей день незмінними залишаються веселощі, гарний настрій та дух свободи, притаманний гарячим серцям, сповнених надій, світлих мрій та найкращих сподівань. Юність і молодість – це особливий стан душі, це час дерзань, пошуків, відкриттів.

По-молодіжному розважально і пізнавально пройшла музично-поетична зустріч «Бібліотека об’єднує молодь» в центральній міській бібліотеці Трускавця 27 червня з нагоди святкування Дня молоді. Юнаки і дівчата обговорювали питання читацьких вподобань сучасної молоді, декламували вірші відомих поетів, співали пісні. Гра на фортепіано і гітарі викликала щире захоплення серед молодих людей та бурхливі аплодисменти. Окрасою заходу став танок у виконанні учасників клубу спортивного танцю «Ювента Денс». Провідний бібліотекар читальної зали Ореста Касперська познайомила всіх присутніх з літературними новинками і хітами та наголосила, що такі зустрічі – це зустрічі творчості і натхнення, енергії, і запалу, пізнання, любові і романтики.

Зі святом, дорога юносте! Мирного неба, цікавого дозвілля і прихильності фортуни.

Підготувала Ореста Касперська, провідний бібліотекар Трускавецької ЦБС

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