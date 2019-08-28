Велетень думки та праці

28.08.2019 | Filed under: Новини

27 серпня в Трускавецькій міській бібліотеці для дітей проведено свято, присвячене 163-й річниці від дня народження Великого Каменяра, Івана Франка, титана праці і думки, борця за волю України.

На святі були присутні  діти з Трускавецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (директор Оксана Костишин), їхні батьки  та  користувачі бібліотеки.

Бібліотекарі ознайомили учасників з життєвим і творчим шляхом українського Мойсея Івана Франка. Віра Веселовська, учениця 7-А класу СЗШ №3, зачитала його поезію “У долині село лежить”, “Пісне моя”, а також прозвучали пісні І.Франка “Вічний революціонер”, “Червона калина”, “Ой ти, дівчино, з горіха зерня” у виконанні бібліотекаря Лесі Цісінської та Віри Веселовської.

Для дітей проведено літературне лото “З якої це казки?”, та літературну вікторину “Чи знаєте ви Франка?”. Про шедеври казкового дивосвіту Франка присутні мали змогу ознайомитись з книжковою експозицією “Чарівний світ казок І.Франка”.

Наприкінці свята всі присутні переглянули мультфільм “ Фарбований лис”.

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