«Благословенний час Різдва» у Художньому музеї Михайла Біласа

By  | 19.01.2017 | Filed under: Публікації

У вівторок, 17 січня, у Художньому музеї Михайла Біласа відбулася мистецька акція для дітей різних соціальних верств «Благословенний час Різдва». Розпочалося  свято  різдвяним  концертом учнів трускавецької школи мистецтв ім. Р. Савицького. Під музейним склепінням лунали бандури, скрипка, фортепіано та чарівний спів юних талантів. Вертепне дійство з віншуваннями та колядками представив дитячий колектив  при підтримці своїх наставників.

Гарним продовженням заходу стала презентація  нової  виставки живопису «Благословенний час Різдва», яка  гармонійно вписалася в оновлених відремонтованих виставкових залах, і екскурсія по музею для маленьких відвідувачів.

А частування пампушками та цукерками додало дітям і дорослим святкового радісного настрою.

Приємні враження залишилися у всіх гостей та учасників свята.

Трускавецький вісник

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