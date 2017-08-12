Богдан Гуцило презентував свою книгу «Люди геройського чину»

У неділю, 13 серпня, в трускавецькому музеї історії міста-курорту відбулася презентація книги краєзнавця Богдана Гуцила «Люди геройського чину». Це вже друга книга автора, перша («Воскресла Бренів – пам`ять у світи») побачила світ на початку 1990-х. Довгих 14 років поневірянь довелося зазнати Богданові Гуцилу, щоб його друга книга змогла побачити світ. Втім, книга поки що вийшла тільки в 3 екземплярах, триває збір коштів для її видання більшим тиражем. В книзі розповідається про багатьох знаних та не надто знаних діячів нашого краю ХХ століття, зокрема про зв’язкову УПА Дарію Гусяк, голову УГВР Кирила Осьмака, розвідника УПА Романа Різняка («Макомацький»), про вбивство о. Івана Бурядника та інше.

Під час презентації книги, яку проводила директор музею Галина Коваль, слово мав автор книги Богдан Гуцило, о. Михайло Комарницький, о. Любомир Кушнір, журналіст Любомир Поливка, звучали вірші трускавецької поетеси Стефанії Шумило.

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