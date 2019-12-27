Добра книжка на вихідні

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Геній місця – саме так перекладається «Genius loci». Роман журналіста, телеведучого, письменника Юрія Макарова належить до тих книг, якими добре насолоджуватися у вихідний день. Береш в руки, відкриваєш, починаєш читати і … не зчуєшся, що вже й розв`язка. Бо «Genius loci» належить до книг, котрі легкостравні, з захопливим сюжетом, а головне – дозволяють відволіктися від буденщини і водночас пригадати не дуже давні події з історії України.

Щодо автора. Напевно кожен з нас пам’ятає Юрія Макарова насамперед як телеведучого на «1+1», особливо з «Імперії кіно», коли він своїм добре поставленим спокійним голосом розповідав про стрічку, яку за мить зможуть переглянути телеглядачі. Це були 1990-ті, коли добрі фільми на телебаченні можна було подивитися фактично лише на «1+1». Були ще «Телеманія», «Документ» та інші програми, де Юрій Макаров грав першу скрипку. А потім ведучий перейшов на інші канали, менш популярні, а далі якось начебто зник з інформаційного простору. Ну, не зовсім так щоб повністю, але якось щораз менше глядач почав перетинатися з ним як із ведучим.

І от перед нами Юрій Макаров постає не лише як успішний телеведучий, а й як успішний письменник, і доказом цьому – книжка «Genius loci». Сюжет начебто й простий – розповідь про художника Матвія Тараненка, батька-одинака, котрий раптово потрапляє в детективну історію з будинком, в якому є таємниця, пов’язана з історією царської родини. Виявляється, що і власна сім`я Матвія теж має дотичність до цієї історії, а проблеми, які виникли, дають новий поштовх для кар’єри та змін в особистому і творчому житті. А ще ж шанс для нових знайомств і самореалізації. Сімейні таємниці розгадуються, невпорядковані пазли складаються в одну мозаїку, відбувається розсортування проблем як перший крок до їхнього вирішення.

Цю книжку добре читати в затишній обстановці, знаючи, що ніхто тебе не потривожить, і що все описане – приємне чтиво, авторський вимисел. Насправді ж Юрій Макаров в сюжеті використовує і певні біографічні нотки, адже походить з роду Долгополових, до якого належить дружина царя Олександра ІІ. Невипадковим є і виток пошуку щастя головним героєм, адже сам Юрій Макаров аж за четвертим разом знайшов жінку своєї мрії. А зрештою кожен письменник так чи інакше поміщає у свої твори щось сокровенне та автобіографічне, тож і «Genius loci» не виняток. Так що читайте і насолоджуйтесь.

Володимир Добрий

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