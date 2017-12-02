Богдан Матківський провів прийом громадян

Цього тижня народний депутат від Дрогобиччини Богдан Матківський («Народний контроль») працював на окрузі, у тому числі провів ряд прийомів громадян. В курортному Трускавці такий прийом громадян проходив у четвер, 30 листопада, за участі помічників нардепа Андрія Дуба та Богдана Гальчишака.

Поскаржитися на владу та погане життя, розповісти про болі та проблеми прийшло до народного депутата близько десятка людей. Деякі питання Богдан Матківський міг вирішити на місці, як, для прикладу, прояснити ситуацію із нарахуванням субсидій та монетизацією за невикористані енергоносії для трускавчанки Ольги Гармич. А от втручатися в деякі справи, як цього хотіла Оксана Оліярник з Мазепи, 2 (будинок вже кілька разів не можуть списати з балансу комунального підприємства, бо на сесії бракує голосів депутатів), народний депутат не має повноважень.

Як зауважив Богдан Матківський, соціальні питання та звернення щодо субсидій є найчастішими питаннями, з якими звертаються його виборці. Але приємно, що також звертаються молоді люди, які виходять з пропозиціями щодо розвитку держави, висловлюють стурбованість щодо майбутнього рідної Вітчизни, зазначає Богдан Матківський.

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