Буковиця готується до «Karpatia Open»

18 грудня 2018 р. в конференц-залі готельно-курортного комплексу «Ріксос-Прикарпаття» в м. Трускавець відбудеться спільне засідання організаційного комітету міжнародних дитячих трьох етапних змагань з гірськолижного спорту Кубок «Karpatia OPEN». В засіданні візьмуть участь міські голови міст, які прийматимуть етапи змагань: Трускавця (Україна), Дольного Кубіна (Словаччина), Устриків Дольних (Польща), міський голова Борислава, де знаходиться гірськолижний комплекс Буковиця, а також співорганізатори змагань, власники гірськолижних комплексів, де будуть проходити змагання, тренери спортивних команд, представники партнерів, влади, громадськості. Початок засідання о 17.00

Щорічні дитячі змагання з гірськолижного спорту – відкритий Кубок «Karpatia OPEN» засновані ТзОВ «Буковиця», МЦ «Європейська інтеграція України» і ГО «Бориславська Сніжинка» в 2018 році. В спільний організаційний комітет змагань крім організаторів ввійдуть міські голови міст які будуть приймати етапи змагань, директори гірськолижних комплексів, керівники спортивних команд. Проходити змагання будуть в три етапи на схилах гірськолижних комплексів «Буковиця» (Борислав, Україна), Кубінска Хола (Дольний Кубін, Словаччина) та Лаворта (Устрики Дольні, Польща). В змаганнях прийматимуть участь діти-спортсмени за правилами міжнародної лижної організації FIS.

Запрошуємо до участі в конференції та висвітлення журналістів та представників ЗМІ.

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