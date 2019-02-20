Буковиця підготувала гірськолижників зі Старого Самбора

Нещодавно завершились практичні гірськолижні уроки фізичної культури для понад двадцяти школярів з двох загальноосвітніх шкіл міста Старий Самбір. Заняття проводились в рамках пілотного і унікального в Україні спільного проекту, започаткованого Старосамбірською міською радою спільно з гірськолижним комплексом «Буковиця» за сприяння Міжнародного Центру «Європейська інтеграція України». Мета проекту: долучити школярів до здорового способу життя і занять активними видами спорту.

Незважаючи на те, що Старий Самбір є по суті гірським містечком, жителі якого змалку полюбляють кататись на лижах, все ж таки мало хто має змогу займатись класичним гірськолижним спортом. Отож, керівництво міста вирішило трохи змінити цю ситуацію та першими в Львівській області заклали кошти в бюджет міста для організації спортивних уроків. Три тижні в січні-лютому 2019 року діти зі Старого Самбора два рази в тиждень вчились гірськолижній майстерності під керівництвом досвідчених та сертифікованих інструкторів спортивної школи “Bukovytsia ski school”.

Ось що розповіли нам тренери.

Юлія Марич: «Перш за все хотіла би подякувати всім людям, котрі долучилися до організації таких навчань діткам! Було приємно проводити заняття і спостерігати, як вдосконалювались їхні вміння! Школярі засвоїли величезний об’єм інформації і навичок та стали впевненими лижниками! Мені було радісно, легко і в задоволення з ними працювати!»

Путієнко Сергій: «Я мав можливість провести шість занять з учнями старосамбірських шкіл. У мене займались хлопці 6-7 класів, які прийшли початківцями в гірськолижному спорті і досягнули хороших результатів. Хлопці пройшли уроки від основної стійки до карвінгу початкового рівня, а деякі опанували і карвінг. Під час занять у нас панувала дружня і хороша атмосфера. Надіюсь, що в наступному сезоні ми продовжимо наше навчання».

В юних старосамбірчан також залишилось багато нових і позитивних вражень. Вони полюбили цей захоплюючий зимовий вид спорту з його неповторною атмосферою і емоціями.

- З наступного року такі заняття для школярів будуть вже більш системними. Адже щоб здобути високі спортивні результати, необхідно займатись більш якісно, в тому числі і теоретично, – розповідає спортивний директор ГК «Буковиця» Дмитро Мицак. - В подальшому до відбору і тренування школярів з інших міст ставлення буде набагато серйозніше і вимогливіше. А для особливо наполегливих і старанних відкриються нові можливості проявити себе в гірськолижному спорті. Але попри те ознайомитись з гірськолижним спортом й надалі зможуть всі бажаючі.

- Мені дуже приємно, що саме в місті, де я народився та навчався, вперше відгукнулись на нашу ініціативу проведення гірськолижних уроків фізкультури, – долучається до розмови голова правління МЦ «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько. – Адже такі уроки проводяться практично в усіх країнах Європи, де є гори і гірськолижні комплекси. Кошти на це виділяються в рамках державних освітніх програм або з місцевих бюджетів. Це питання ми вивчали з власником гірськолижного комплексу «Буковиця» Віталієм Мицаком, коли перебували за кордоном в рамках підготовки до гірськолижних змагань «Karpatia OPEN». І Старий Самбір став першим містом, діти з якого отримали можливість кваліфіковано опанувати гірські лижі. Без сумніву, це стане добрим прикладом для інших міст, а також хорошою можливістю для школярів відірватись від шкідливих звичок та гаджетів та долучитись до здорового образу життя і надзвичайно захоплюючого спорту. За це дякую насамперед міському голові Старого Самбора Ігореві Трухиму і директору ТзОВ «ЕКО-Оптіма» Максимові Козицькому, який також долучився до фінансування проекту.

Степан Гнатків

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