Чемпіонат світу з хортингу-2018 пройде в Латвії

Відповідно до поданих заявок на проведення Чемпіонату світу з хортингу у 2018 році, Міжнародна Федерація Хортингу на основі конкурсу вибрала місцем проведення Чемпіонату Латвію. Про це інформує наше джерело в Трускавецькому осередку хортингу. Організатором Чемпіонату світу з хортингу-2018, який пройде 20-23 квітня 2018 р., виступить Baltic Horting Federation.

Згідно наданих умов проведення від організатора, Чемпіонат світу з хортингу буде проведено у приміщенні Олімпійського центру м. Даугавпілз. Проживання спортсменів, тренерів та суддів передбачається у головному готелю міста – чотиризірковому «Park Hotel “Latgola”». Головний перевізник Національної збірної команди України з хортингу – компанія ECOLINES.

До 20 грудня 2017 року буде сформовано та опубліковано офіційне положення про проведення Чемпіонату світу з хортингу 2018 року.

А вже 15-17 грудня ц.р. у Трускавці в спортивному комплексі готельно-курортного комплексу «Карпати» пройде Міжнародний турнір з хортингу «Truskavets Open».

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