Чергова перемога «Зорі»

By  | 17.09.2018 | Filed under: Новини

Вчора, 16 вересня, відбулася чергова гра Чемпіонату Дрогобицького району за участі трускавецької команди «Зоря». У 13 турі ФК “Зоря” (Трускавець) зійшлася в двобої з ФК “Стріла” (Вороблевичі). Юнаки виграли з рахунком 1:0 (гол забив Михайло Малиновський), а дорослі трускавчани перемогли вороблевичан з розгромним рахунком 7:2 (голи забивали Андрій Босько, Ростислав Ковельський – по одному, Роман Шакалець – 5 голів).

Згідно даних турнірної таблиці на сьогоднішній день ФК «Зоря-Трускавець» займає перше місце в Чемпіонаті Дрогобиччини. Хочеться надіятися, що до кінця жовтня (кінець чемпіонату) наші спортсмени втримають цю найвищу позицію.

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