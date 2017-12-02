Чи є у Трускавці лікарі-корупціонери?

Тема корупції, у тому числі в медицині, не нова. За хабарі отримуються лікарняні, звільнення від служби, а уявити собі пологи чи операції без «подяк» у вигляді зелених папірців взагалі складно.

У Трускавці теж ловлять корупціонерів та хабарників, але якось до в’язниці справа не доходить. Так, в часи Р. Козира на взятті хабаря спіймали чиновницю Трускавецької міської ради, а зовсім недавно «потерпів» від правоохоронців психіатр-нарколог. Та переважно все закінчується тим, що взятий на гарячому хабарник відбувається легким переляком, штрафом та звільненням із займаної посади.

В останній день листопада у Трускавецькому міському суді мало відбутися продовження слухання резонансної судової справи про захист честі, гідності та ділової репутації. Нагадаємо, що теперішній начальник поліцейського санаторію «Перлина Прикарпаття», держслужбовець і колишній бізнесмен Петро Іванишин разом із підприємцем та очільницею однієї з ГО Трускавця Лесею Дідик судяться з журналістами Русланом Цехмейстером, Любомиром Поливкою, КП «Редакція міського радіомовлення» (трускавецьке проводове радіо) та ГО «Журналістська агенція «Трускавець Онлайн».

Спочатку позивачі форсували події, нарікаючи на часті переноси судових засідань та вимогу відповідача Поливки провести фахову судову експертизу. Але наприкінці осені їхня тактика раптово змінилася. Так, 30 листопада до залу засідань зайшов Юрій Крамар, адвокат трьох позивачів (бо в процесі суду із самостійними вимогами виступив ще екс-мер Трускавця Р. Козир). Зайшов і вийшов. І більше цього дня його ніхто на цьому судовому процесі не бачив. Як повідомив суддя Віталій Грицьків, до суду поступило клопотання перенести справу, бо позивач Л. Дідик хвора на ГРВІ, а представника теж на суді не буде. Причому сторона позивачів просить перенести слухання як мінімум на три тижні.

Цікавий факт – суд у справі казоньки про Лесеньку і Петеньку проходив 30.11.2017 р. о 15.00 (орієнтовно до 15.30), а вже цього ж дня, 30.11.2017 р. о 16.00 «хвора» позивач Л. Дідик перебувала на мистецькій події – зустрічі з письменницею Галиною Пагутяк в музеї історії Трускавця. А де ж турбота про громаду, яка отримала ризик бути зараженою вірусною респіраторною інфекцією? Де ж та правда, чесність та справедливість – поняття, якими так часто орудує та маніпулює очолювана позивачами ГО? Зрештою, який лікар випише позивачці довідку про «хворобу»? Довідка буде представлена в суд (згідно чинного законодавства), отже, тоді можна буде виявити чи всі лікарі у Трускавці чесні та справедливі, чи хтось все-таки випише «липовий» папірець на прохання певної особи.

Суддя Віталій Грицьків зважив на клопотання сторони позивачів, а відповідачі теж з розумінням поставилися до того, що людина захворіла і не в змозі самостійно прибути до зали суду. Та й навіщо хворій людині йти в суд і розносити інфекцію серед оточуючих? Але на той момент ні відповідачі, ні їхні представники (всі були в суді особисто, не те що Р. Козир та П. Іванишин, які свого носа не потикають на цей процес) не знали реального стану справ. Їхньому здивуванню не було б меж, якби вони побачили «хвору» позивачку в музеї.

Наступне засідання у цій справі відбудеться 22 грудня о 10.00. Свідчити на ньому мають зі сторони позивачів П. Шумин, І. Паньків та О. Куц. Цікаво, що майже всі позивачі та їхні свідки мають той чи інший стосунок до партії «Народний фронт» Яценюка, так що виглядає на те, що ця політична сила вирішила розправитися з незалежною пресою у Трускавці та розпочала морально-психологічий тиск на журналістів, вимагаючи від них досить солідного фінансового відшкодування як компенсацію за завдані «моральні страждання». Казочка діда Панаса про хитру лисицю Лесеньку та півника Петеньку чомусь дуже обурила окремих трускавецьких політиків та їх оточення.

Володимир Справедливий

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