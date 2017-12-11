ДАБІ проведено 106 перевірок ліцензіатів у Львівській області

Упродовж січня-листопада 2017 року Сектором по роботі з ліцензіатами Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області проведено 106 перевірок дотримання суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що належать до об’єктів з середніми та значними наслідками.

За підсумками перевірок, рішенням Ліцензійної комісії анульовано 31 ліцензію на провадження господарської діяльності у будівництві та зупинено дію 6 ліцензій. Водночас 55 ліцензіатам видано приписи про усунення виявлених порушень. За результатами 4 позапланових заходів відновлено дію ліцензій, що були зупинені.

Прес-служба ДАБІ України

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