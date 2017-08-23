День прапора та День незалежності України в Стебнику

Human & Hunter то команда досвідчених спеціалістів в наданні послуг кадрового консалтингу, рекрутації та селекції, а також тимчасового працевлаштування за кордоном. Нашими партнерами є такі відомі компанії як Fiat, Philips, Whirlpool, Indesit та багато інших. Ми ретельно та сумлінно виконуємо свої обов’язки в рамках Польського законодавства. З нами Ви зможете більше. Просимо всіх, хто зацікавився [...]