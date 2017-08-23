День прапора та День незалежності України в Стебнику

By  | 27.08.2017 | Filed under: Публікації

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Новини Трускавця та регіону

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    18.08.2017 | 12:32

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