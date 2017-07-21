Діти з Красногорівки – у Франковому краї

60 дітей з Красногорівки перебувають з ознайомчою екскурсією на Дрогобиччині. Візит став можливим завдяки спільній ініціативі Української Православної Церкви Київського Патріархату (Дрогобицько-Самбірська єпархія) та Дрогобицької міської організації політичної партії «ВО «Батьківщина».

Діти прибули на Дрогобиччину у понеділок, 24 липня. Перший день відвідин Франкового краю розпочався для юних красногорівчан із курортного Трускавця. Тут їх зустрічали отці УПЦ КП (о. Андрій Безушко з Нагуєвич, о. Петро Потоцький з Трускавця та о. Ігор Ткачів з Борислава) і представниця Дрогобицької міської організації партії «Батьківщина» Світлана Маменька. Екскурсію для дітей по місті-курорті провела директор музею історії міста Галина Коваль.

Два дні перебування дітей з прифронтової зони АТО обіцяють бути досить насиченими. Ще сьогодні дітки підіймуться на вежу дрогобицької Ратуші, оглянуть цікаві місцини Дрогобича, а переночують у рідному селі Івана Франка – Нагуєвичах.

Те, що Церква взяла на себе підтримку цього проекту, означає розуміння ролі просвітницької роботи серед мешканців Сходу України. Так, діти, які приїхали на Львівщину, мають можливість поламати ті стереотипи, які, на жаль, часто ще й досі панують на східних рубежах нашої держави. Хороша культурно-пізнавальна програма та цікаве дозвілля дадуть можливість діткам з Красногорівки отримати позитивні враження про перебування в Галичині і розповісти вдома про чудових людей та приязну атмосферу Франкового краю.

Партія «Батьківщина», котра користується підтримкою мешканців всіх регіонів України, теж розуміє важливість об`єднання українців Заходу та Сходу заради спільної мети – розбудови краю. Підтримка ініціативи УПЦ КП цією політичною силою показує, що в таких речах як благодійність, просвітництво, робота з дітьми повинна бути злагодженість між всіма тверезими здоровомислячими силами в Україні.

Час перебування дітей з Красногорівки на Дрогобиччині промайне досить швидко. Але зерна, посіяні в благодатний ґрунт дитячих душ, проростуть і дадуть добрі плоди. Плоди правди і любові до ближнього, плоди добра і взаєморозуміння.

Ну і, звичайно ж, не можна відкидати фактор звичайного відпочинку. Адже діти, які живуть в напрузі прифронтової зони, заслуговують на те, щоб розслабитися, відпочити, побачити якою ж красивою є наша українська земля – від Красногорівки та Краматорська до Дрогобича та Трускавця.

Володимир Ключак

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