Дітям – добре серце і щиру любов

Колись видатний український педагог Василь Сухомлинський написав книгу «Серце віддаю дітям». Можна сказати, що за таким же принципом живе вчителька початкових класів СЗШ №3 м. Трускавця Марія Михайлівна Дуб. Дітям вона віддає своє добре серце і щиру любов.

На педагогічній ниві Марія Михайлівна трудиться вже майже сорок років. Саме стільки часу пройшло від того дня, коли в далекому 1979 р. молода сором’язлива дівчина-педагог розпочала свою працю на освітянській ниві. Було це в початковій школі села Ясениця Замкова Старосамбірського району, де Марія Дуб згодом працювала директором школи. А далі були інші села та містечка Старосамбірщини – Скелівка (давній Фельштин), Добромиль, Росохи…

У Трускавці Марія Михайлівна Дуб сіє розумне, добре, вічне з 1991 року. Спочатку працювала в СШ №2, а з 1992 р. – в СШ № 3 (в третій школі вона працює з моменту відкриття – скоро буде двадцять сім років).

Запитуємо вчительку про особливості роботи з дітьми молодшого шкільного віку.

- До молодшого або початкового шкільного віку належать роки навчання дітей у початковій школі, – каже Марія Дуб. – За ці роки відбуваються дуже важливі зміни в умовах життя і діяльності дитини. З початкових класів потрібно формувати основи фінансової грамотності. Адже це основа розвитку громадянського суспільства.

Вступ до школи є переломним моментом у житті дитини. Вона стала школярем, її основною діяльністю стає навчання, нагромадження систематичних знань про природу й людське суспільство. Навчання стає першим і найважливішим обов’язком дитини, до виконання якого вона повинна ставитися з великою відповідальністю. У школі учень вступає в нові для нього складніші стосунки – зі своїми вчителями й товаришами-ровесниками. До нього ставиться ряд нових і суворих вимог, виконання яких потрібне для нормального перебігу навчальних занять і виховання в учнів громадської активності та моральних рис особистості.

Як би не була добре підготовлена дитина до школи в дошкільному закладі або в сім`ї, все ж із вступом до школи вона включається в новий колектив. Школа наче відкриває перед нею новий світ. Дуже важливо, щоб школа зустріла дитину з належною увагою і привітністю. Це день вступу до нового життя, щоб школа для дитини була школою радості і бажанням вчитися. А це бажання повинен прививати вчитель. Особливо у новій українській школі (НУШ). Мета роботи вчителя-професіонала – достукатися до серця кожної дитини, допомогти пізнати себе, пробудити і розвинути закладені природою поетичні здібності, можливості та бажання їх вдосконалювати, здобувши освіту, виконати свій обов’язок – стати Людиною. Творчий потенціал особистості вчителя бере свій початок у методиці. Кожен вчитель удосконалює свою майстерність і творить власну технологію, розраховану на себе і свій клас.

Одночасно з новими обов’язками школяр набуває і нових прав. Він дістає право на те, щоб у сім`ї зважали на його навчальні обов’язки, здійснювали розумний контроль за його заняттями, робили все, щоб домашні умови сприяли досягненню високої успішності і дисциплінованості, – пояснює Марія Михайлівна.

Зараз Марія Дуб є класним керівником 4-А класу СШ №3 м. Трускавця, але вже відтепер готується з материнською ласкою та любов`ю прийняти своїх нових пташенят – майбутній 1-А. Така доля вчителів початкових класів – привчити, виростити, заопікуватися, віддати себе всю … і потім віддати естафету вчителям середньої школи.

В класі Марії Михайлівни чисто, прибрано, затишно. Потрапляємо на урок літературного читання і бачимо, з яким захопленням та непідробною щирістю учні вивчають твори шкільної програми, з якою любов`ю ставляться до України, рідного краю та своєї вчительки.

Марія Дуб на уроках застосовує мультимедійну техніку, нові передові технології навчання, знаходить індивідуальний підхід до кожного учня. Але вчителька не зупиняється на досягнутому, а продовжує вчитися і в той же час навчати молодших колег. Її педагогічні статті публікуються в збірниках та матеріалах конференцій, її досвід роботи з обдарованими дітьми вивчають педагоги з різних куточків України. Вона плідно співпрацює з закладами культури Трускавця, зокрема з дитячою бібліотекою міста-курорту. Зрештою, до неї за доброю порадою йдуть не лише інші вчителі початкових класів, але й батьки, бо знають, що Марія Михайлівна має великий життєвий досвід і без поради не залишить.

Грамоти, подяки, сертифікати не відображають того рівня, на який піднялася вчитель вищої категорії (звання «вчитель-методист») Дуб Марія Михайлівна. Вона співпрацює з Академією педагогічних наук, спеціалізованими педагогічними виданнями, «Великою дитячою газетою», є учасницею Всеукраїнського конкурсу Global Teacher (жовтень 2018 р.), і цей перелік можна продовжувати. Але найголовнішим для неї є те, що й надалі може віддавати дітям своє добре серце і свою щиру любов.

Приємно, що у Трускавці живуть та працюють такі люди. Наше місто-курорт може гордитися такими людьми як вчителька Дуб Марія Михайлівна.

Володимир Ключак

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