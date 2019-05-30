До Дня міста пройшли спортивні змагання

Як інформує адміністрація Трускавецького ДЮСК «Спортовець», до дня міста Трускавця та Міжнародного Олімпійського Дня в неділю, 16 червня, у курортному парку проводились спортивні юнацькі змагання з бадмінтону, волейболу та баскетболу 3 х 3. Організатори змагань: відділ освіти та відділ у справах сім’ї молоді та спорту Трускавецької міської ради.

У змаганнях взяли участь вихованці спортивних шкіл м. Дрогобича, Нового роздолу, Дніпра, Львова, Києва, Мукачева та Трускавецького ДЮСК «Спортовець». Всі учасники змагань отримали масу задоволення від спортивного драйву, а призери були нагородження грамотами та медалями Трускавецької міської ради.

15-16 червня на тенісних кортах ДЮСК «Спортовець» визначились переможці Всеукраїнського юнацького вікенд-турнір з тенісу «До Дня Трускавця». Серед дівчат до 16 років перемогу виборола Засенко Марія (м. Київ), друге та третє місце у активі трускавчанок Микитин Яни та Карп`як Вікторії (тренер ДЮСК Ігор Микитин).

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