№90876 Досягнення органів ДРАЦС у 2018 році: зручно та без черг

Досягнення органів ДРАЦС у 2018 році: зручно та без черг 11 червня 2018 року на базі Львівського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану громадян, Головне територіальне управління юстиції у Львівській області відкрито сучасний офіс Open space, де прийом громадян відбувається за принципом «єдиного вікна» та «відкритого простору» з європейськими стандартами у сфері обслуговування громадян. Відкриття таких офісів започаткувало перехід роботи відділів ДРАЦС до сервісу європейського рівня. Запуск цього пілотного проекту Міністерства юстиції України щодо відкриття даних офісів: – унеможливило існування черг завдяки функціонуванню «електронної черги» – створило зручні та доступні умови для отримання громадянами послуг при особистому (фізичному) зверненні до відділів ДРАЦС за принципом «єдиного вікна». Протягом 2018 року прийнято 7000 громадян. Для громадян – це можливість отримати найбільш популярні послуги швидко та комфортно! Це спрощення роботи, так як всі необхідні документи можна оперативно отримати в відкритому офісному просторі . Таке сучасне направлення дозволило органам юстиції йти в ногу з часом! Це формат для тих, хто цінує час, продуктивність та людський потенціал. Отже Оpen Space – Це Європейський рівень – Це зручно та функціонально – Це прозоро – Це оперативно – Це сучасно. Ми відкриті для людей, та в нас немає жодних секретів! Також є і інші результати за 2018 рік: • Послугою відділів щодо прийому документів, необхідних для проведення державної реєстрації народження дитини, та видачею ними свідоцтв про народження безпосередньо у закладі охорони здоров’я у 2018 році скористались 8090 осіб. • послугами веб- порталу «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» скористалось 3058 осіб. • скористалися послугою «Шлюб за добу» -1 412. У 2018 році відділами державної реєстрації актів цивільного стану зареєстровано 74 087 актових записів цивільного стану, з них: • Народження – 23 393; • смерть – 32 726; • шлюб -14 805; • розірвання шлюбу – 2 047; • зміна імені- 1 116.

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