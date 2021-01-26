У змаганнях «Bukovytsia OPEN» візьмуть участь гірськолижники з шести країн

0 SHARES Share Tweet

В кінці січня на схилах гірськолижного комплексу «Буковиця» в Бориславі вже втретє відбудеться український етап триетапних міжнародних дитячих змагань з гірськолижного спорту Karpatia OPEN.

Етапи змагань відбуваються щорічно в Україні, Польщі і Словаччині. У змаганнях беруть участь діти-спортсмени віком 12 – 16 років.

Український етап включений в календар світових змагань Міжнародної Лижної Федерації (FIS). Відтак, змагання відбуватимуться за регламентом FIS, контролюватимуться технічним делегатом цієї міжнародної федерації Яною Половіцовою зі Словаччини.

Цього року участь в змаганнях, попри складну ситуацію з коронавірусом, візьмуть спортсмени збірної України та ще 11-ти українських команд, а також спортсмени з Польщі, Словаччини, Білорусі, Литви та Австралії.

Заїзди відбуватимуться два дні – 28 і 29 січня в категорії «спеціальний слалом». Відкриття змагань відбудеться 28 січня о 17.00 на центральній площі Трускавця. Фінальне нагородження – по завершенні змагань 29 січня на гірськолижному комплексі «Буковиця».

Нагадаємо, змагання були засновані наприкінці 2018 року. Засновниками виступили Міжнародний Центр «Європейська інтеграція України», гірськолижний комплекс «Буковиця» і ГО «Бориславська Сніжинка».

Змагання були відзначені на ІІ Східноєвропейському Форумі гостинності і курортології та отримали відзнаку «Кришталевий Лотос» за популяризацію туристичної і спортивної інфраструктури Карпат.

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)