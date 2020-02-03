На Буковиці відбувся український етап змагань «Karpatia OPEN»

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30-31 січня 2020 року на схилах гірськолижного комплексу «Буковиця», який знаходиться на околицях Борислава, відбувся український етап Міжнародних юнацьких гірськолижних змагань «Karpatia OPEN». Український етап іменується «Bukovytsia OРEN». Традиційно, вже в четвертий раз, ці змагання, а саме учасників, суддів, офіційні делегації і технічних делегатів FIS, приймає місто-курорт Трускавець.

Відкриті дитячі гірськолижні змагання «Karpatia OPEN» були засновані гірськолижним комплексом «Буковиця» спільно з Міжнародним Центром «Європейська інтеграція України». До співорганізації змагань долучились міські голови Трускавця і Борислава з метою спільного розвитку і промоції курортного регіону. Вперше за Кубок «Bukovytsia OРEN» змагались юні спортсмени з України, Польщі та Словаччини в лютому 2017 року. А вже в 2019 році змагання стали триетапними і проходили в Україні, Польщі і Словаччині та були перейменовані в «Karpatia OPEN».

Український етап на Буковиці, назву якого залишили «Bukovytsia OРEN», а також польський етап на Лаворті включені в офіційний календар Міжнародної Федерації лижного спорту (FIS). Цього року, в зв’язку з аномально теплою зимою, польський етап був перенесений з січня на початок березня і Буковиця відкривала турнір змаганнями, котрі зібрали спортсменів з Білорусі, Латвії, Польщі, Румунії, Казахстану, збірну юнацьку команду України та п’яти команд – представників вітчизняних обласних спортивних федерацій. Обслуговувала змагання команда суддів міжнародної категорії. Контролювали проведення змагань та дотримання регламенту делегати FIS Яна Половіцова зі Словаччини та Ігор Сидорко з України.

Всіх учасників і офіційні делегації, котрі приїхали на Кубок, приймали і розміщали в Трускавці. Проживали спортсмени і всі учасники змагань в оздоровчо-профілактичному комплексі «Планета Здоров’я».

Ввечері 29 січня відбулось засідання суддівської колегії і жеребкування. А вже наступного дня розпочались спортивні звитяги, які цього року вперше транслювались спортивними телевізійними каналами та в мережі Інтернет. Змагались хлопці і дівчата в двох вікових категоріях: U-14 і U-16. Незважаючи на теплу, часом дощову погоду та відсутність снігу, змагання пройшли на високому рівні. Колектив гірськолижного комплексу “Буковиця” професійно та якісно підготував траси для спусків спортсменів, про що позитивно відгукувались усі учасники змагань.

Отож, спуски юних спортсменів, котрі змагались в дисципліні «спеціальний слалом», були швидкими, видовищними і майстерними, незважаючи на юний вік учасників. Участь в змаганнях міжнародного рівня знову взяли спортсмени місцевої команди “Бориславська сніжинка”, які тренуються на базі ГК “Буковиця”.

Дуже видовищним було офіційне відкриття турніру, яке відбулось на центральній площі Трускавця по завершенню першого дня змагань. Всіх спортсменів з національними прапорами своїх країн на Майдан Незалежності міста-курорту вивів учасник олімпійської збірної України з гірськолижного спорту, член НОК України і спортивний директор «Karpatia OPEN» Дмитро Мицак. Вітали спортсменів керівники міст Трускавця і Борислава, а також народний депутат України Микола Величкович. Відкриття завершилось виконанням гімнів всіх країн-учасниць та виступом неодноразової переможниці мистецьких фестивалів, співачки Оксани Чіпак.

А по завершенню другого дня змагань, на центральній площі гірськолижного комплексу, відбулась церемонія нагородження, яку провів один із співорганізаторів Кубку, голова правління МЦ «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько. Нагороджували кращих лижників міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, заступниця міського голови Борислава Роксолана Гарасимів, засновник ГК “Буковиця” Віталій Мицак, директор ТзОВ «Буковиця» Світлана Мицак, а також ветеран бориславської гірськолижної школи Іван Миколайович Мицак. Переможці отримали медалі і кубки, а кожна команда отримала ще й солодкий подарунок від партнера змагань – кондитерської торгової марки «Мармуляда», власником якої є бориславчанин Ігор Михаць.

Отож, змагання «Karpatia OPEN», які були засновані з метою промоції нашого регіону та розвитку гірськолижного спорту в Україні, стали дійсно популярними, стали поважним та представницьким міжнародним спортивним заходом в нашому регіоні. Організатори мають щире сподівання, що наступного року цей захід збере ще більше учасників та гостей, що до його проведення долучаться інші партнери, Борислав буде ще більше мати перспективу розвиватись як туристичний осередок, а Трускавець стане популярним ще й як гірськолижний курорт.

Степан Гнатків

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