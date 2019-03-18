Дрогобицький «Комбінат міського господарства» порушує вимоги природоохоронного законодавства

Як інформує прес-служба Державної екологічної інспекції у Львівській області, працівниками еко-інспекції проведено планову перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства комунальним підприємством «Комбінат міського господарства» м. Дрогобич. В ході перевірки встановлено, що комунальне підприємство на території автотранспортної дільниці в м. Дрогобич по вул. П. Орлика, 15 здійснює несанкціоноване складування твердих побутових відходів, не забезпечує роздільне збирання твердих побутових відходів та не проводить первинний облік поводження з відходами, які утворюються на підприємстві, що є порушенням ст. 17, 33, 35-1 Закону України «Про відходи». Крім цього, перевіркою виявлено невиконання вимог дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

За результатами проведеної перевірки у відповідності до ст. 82, 82-1, ч1 ст.78, ч.2 ст.79 Кодексу України про адміністративні правопорушення відповідальних посадових осіб підприємства притягнуто до адмінвідповідальності та видано припис про усунення виявлених порушень природоохоронного законодавства.

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