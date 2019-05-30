Ентеровірусні інфекції та заходи профілактики

Ентеровірусні інфекції являють собою групу інфекційних захворювань, що розвиваються при ураженні людини вірусами роду Enterovirus, що характеризуються різноманіттям клінічних проявів. Характерні висока температура, нездужання, діарея, поліморфні шкірні висипання. Ентеровірусні інфекції можуть протікати у вигляді герпангіни, міалгії, вірусного менінгіту. До рідкісних форм відносяться ентеровірусний панкреатит, нефрит, енцефаліт, перикардит і ураження очей.

Резервуаром і джерелом ентеровірусних інфекцій є хвора людина або носій. Заразність відзначається протягом тижнів і місяців, пік виділення збудника припадає на перші дні клінічних проявів. У різних регіонах процентне співвідношення здорових носіїв коливається в межах 17-46%. Відзначається переважно у дітей молодшого віку. Ентеровіруси передаються за допомогою фекально-орального механізму харчовим шляхом. Найчастіше зараження відбувається при вживанні в їжу забруднених вірусами овочів. Деякі ентеровіруси виділяються з секретом слизових оболонок дихальних шляхів, що може сприяти реалізації аерозольного механізму передачі. Відзначаються випадки зараження контактно-побутовим шляхом (забруднені руки, предмети побуту, особистої гігієни). У разі зараження ентеровірусної інфекцією вагітної жінки можлива вертикальна передача збудника дитині.

Інкубаційний період захворювання триває від 2 до 10 днів. Сприйнятливість людини до цих інфекцій висока. Найчастіше хворіють діти у віці від 3 до 10 років.

Захворювання частіше реєструється в літньо-осінній період.

Збудники ентеровірусної інфекції добре зберігаються у воді та грунті, при заморожуванні можуть виживати на протязі декількох років, стійкі до дії дезинфікуючих засобів і гинуть при нагріванні до 45°С через 45-60 секунд.

Заходи профілактики ентеровірусної інфекції

Говорячи про профілактику ентеровірусної інфекції, в першу чергу слід розуміти санітарні правила, дотримання яких запобігає інфікуванню і розповсюдження інфекції. Перелічимо найбільш важливі з них:

- Проведення заходів щодо контролю забруднення об’єктів навколишнього середовища каналізаційними відходами, благоустрій джерел водопостачання.

- Ізоляція хворих, ретельна дезінфекція їх речей і предметів гігієни.

- Вживання для пиття тільки якісної кип’яченою або бутильованої води, пастеризованого молока.

- Ретельне миття фруктів, ягід, овочів перед вживанням в їжу.

- Захист продуктів від комах, гризунів.

- Дотримання правил особистої гігієни.

- Обробний інвентар (ножі, дощечки) для сирих і готових продуктів повинен бути окремим.

- Не купувати продукти в місцях несанкціонованої торгівлі.

- Купатися тільки в дозволених місцях, не заковтувати воду під час водних процедур.

Л.В. Янківська, завідувач відділення організації епіддосліджень Дрогобицького міжміського відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»

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