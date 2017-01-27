/На книжковій полиці/

Звісно, що ця книга не для кожного. Бо не кожен хоче глянути на світ тверезо і визнати, що щодня стає жертвою маніпуляцій. Але для тих, хто дотримується не нав’язаних безглуздих законів та умовностей, а правил здорового глузду, книга німецького психіатра та богослова Манфреда Лютца «Блеф! Фальсифікація світу» (Manfred Lütz, “Bluff! Die Fälschung der Welt”) стане справжньою насолодою.

Кілька прикладів маніпуляцій. Перший – намагання нав’язати думку, що здоров`я – це найважливіше у житті. Другий – «аксіома», буцімто наука має більше рації порівняно з релігією, або навіть порівняно зі здоровим глуздом звичайних людей з досвідом. Третій – історичні кліше, які повторюємо, не задумуючись, що вони є брехнею. Четвертий – фальшивий світ психології. П’ятий – споживацтво, яке нам нав’язують медіа. Шостий – самі медіа та подача ними інформації, розставлювання вигідних комусь акцентів. Сьомий – різноманітні «авторитетні» державні та міжнародні установи, грантоїдство, фальшиві пріоритети. Восьмий – кастинги та гоніння за успіхом як головна «цінність». Дев`ятий – фінансовий світ та консультативний бізнес. Десятий – життя в віртуалі та залежність від соцмереж. І це ще не всі приклади маніпуляцій, які розвінчуються в книзі Манфреда Лютца.

Штучна метушня, завищений темп життя, акцентування на другорядному, крадіжка особистого часу фальшивим світом, ілюзії сприйняття, шахрайські правила гри, які нав’язує нам суспільство – про це говорять одиниці. Абсолютна більшість мовчки та пасивно сприймає нав’язані правила гри та грає за ними. Грає і апріорі опиняється в програші.

Книга, яка в Німеччині коштує 17 Євро, в Україні продається не дешевше, ніж за 100 гривень. В українському перекладі «Блеф! Фальсифікація світу» видана «Видавництвом Жупанського» в 2016 році. Трускавчани мають можливість прочитати цю книгу в УРБАН-бібліотеці (м. Трускавець, вул. Бориславська, 36), де хорошої нової літератури на різноманітну тематику є чимало.

Після прочитання книги Манфреда Лютца «Блеф! Фальсифікація світу» вкотре переконуєшся, що варто жити справжнім життям. Як кажуть мудреці, ми не можемо додати днів до свого життя, але можемо додати життя до наших днів.

Головний висновок – треба бути самим собою і не піддаватися на маніпуляції. Суспільство намагається зробити кожного з нас зручним гвинтиком (так було, так є і так, без сумніву, буде), і тільки від нас залежить, чи погодимося ми з нав’язаними правилами гри, а чи житимемо за правилами здорового глузду. Пам`ятаймо, що життя нам дане лише один раз. Тому прожити його треба гідно, не витрачаючи на абищо.

Володимир Ключак

Трускавецький вісник

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