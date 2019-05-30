«Галицькі Леви» на Кубку Азова вибороли 5 медалей на чотирьох

1-2 червня в смт. Кирилівка Запорізької області відбувся другий всеукраїнський турнір Кубок Азовського моря з хортингу в розділах «Двобій» і «Сутичка». І змагання на закінчення спортивного та навчального року та початок літа вдалися на всі 200 відсотків і довели своє право стати традиційними і навіть міжнародними. Вже цього року в Кирилівку з’їхалося 140 кращих юних бійців зі всієї України. Звичайно, найбільш чисельно були представлені південні регіони близькі до Кирилівки – Запоріжжя та область, Дніпро, приїхали також Київ, Васильків, та представники Львівщини – команда «Галицькі Леви» Дрогобицького осередку хортингу Львівської обласної федерації хортингу.

Попри те, що змагання проводились лише в контактних розділах «Двобій» та «Сутичка», Запорізька область та Кирилівка планують в подальшому розвивати розділ «Показовий виступ», тож на урочистому відкритті турніру з презентацією технічних та акробатичних можливостей розділу виступили представники команди «Галицькі Леви» Остап Ліщинський, Данило Гера та Вероніка Ткачук (тренер Денис Іваницький).

А юні бійці нашої команди продемонстрували в Кирилівці справжній характер та волю до перемоги – золото в двох розділах – в «Сутичці» та «Двобої» у віковій категорії 10-11 років вага 35-40 кілограм виборов Вадим Дудник. Другим в «Сутичці» в категорії 10-11 років вага 30-35 кг. став Максим Іванців. Третє місце в розділі «Сутичка» в категорії 10-11 років 25-30 кг. здобув найлегший учасник команди трускавчанин Володя Хомин (тренер Денис Іваницький). Перша золота медаль на перших виїзних змаганнях в активі і у 13-ти річного Олега Гірака у вазі 30-35 кілограм.

За допомогу в організації поїздки на змагання і на море в Кирилівку дякуємо ЗАТ СГК «Дніпро-Бескид» (генеральний директор Олександр Чебаненко), ТзОВ «ГКК «Карпати» (генеральний директор Лев Грицак), Тарасові Матоличу та Русланові Козиру.

Іра Циган

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