«Гаряча лінія» слухає!

Під час чергового сеансу телефонної ,,гарячої лінії”, яка відбулась 16.01.2017, на запитання платників податків відповідала завідувач сектору податків і зборів з фізичних осіб Трускавецького відділення Дрогобицької ОДПІ Марія Садлівська.

- Чи звільняються від сплати єдиного внеску підприємці, які є пенсіонерами за віком або інвалідами?

- З 01.01.2017 фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та фізичні особи – підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу (частина четверта статті 4 Закону № 2464 у редакції Закону № 1774).

- Який розмір ставки єдиного податку та єдиного соціального внеску застосовують підприємці – платники єдиного податку?

- З 01.01.2017 року змінено розмір ставки єдиного податку та єдиного соціального внеску, у зв’язку з підвищенням рівня прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Так для спрощенців:

- першої групи єдиний податок – 160 грн. (10% прожиткового мінімум на 01.01.17 р. – 1600грн), ЄСВ – 352 грн. (0,5 розміру мінімальної заробітної плати) водночас страховий стаж таким особам буде зараховуватись пропорційно сплаченому єдиному внеску.

- другої групи єдиний податок – 640 грн. (20% від мінімальної заробітної плати), ЄСВ – 704 грн. (22% від мінімальної зарплати);

- третьої групи єдиний податок – 5% від доходу (або 3% для платника ПДВ), ЄСВ – 704 грн. (22% від мінімальної зарплати);

- Чи змінились терміни сплати єдиного внеску для підприємців?

- Терміни сплати єдиного внеску для фізичних осіб – підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування у 2017 році залишаються незмінними.

Фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (за IV квартал 2016 року – 19 січня 2017 року).

Фізичні особи – підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 10 лютого наступного року.

- Хто відноситься до членів сім’ї першого ступеня споріднення?

- Відповідно до пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 розділу І Податкового кодексу України із змінами та доповненнями, членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім’ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення.

Cеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з актуальних питань справляння податку на прибуток, ПДВ та рентної плати

16.01.2017 в Трускавецькому відділенні Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з актуальних питань справляння податку на прибуток, ПДВ та рентної плати. З платниками спілкувалась завідувач сектору податків і зборів з юридичних осіб відділення Любов Ключко.

- Чи оподатковуються кошти, отримані неприбутковою бюджетною установою, у вигляді безповоротної фінансової допомоги?

- Не підлягають оподаткуванню суми кредиту або безповоротної фінансової допомоги, отримані неприбутковою бюджетною установою за умови, що кошторис такої неприбуткової бюджетної установи передбачає зазначені доходи. При цьому доходи у вигляді сум кредиту або безповоротної фінансової допомоги повинні використовуватись виключно для фінансування видатків, передбачених кошторисом, на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами. У разі недотримання цих умов така неприбуткова організація підлягає виключенню з Реєстру неприбуткових установ та організацій згідно з підпунктами 133.4.3 та 133.4.4 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України.

- В які терміни особа, реєстрацію платника ПДВ якої анульовано, повинна сплатити ПДВ на електронний рахунок?

- Суми ПДВ, зазначені в податковій декларації з ПДВ, що подана особою за наслідками останнього звітного (податкового) періоду, перераховуються Казначейством до бюджету з електронного рахунка платника податку не пізніше останнього дня строку, встановленого для самостійної сплати податкових зобов’язань.

При цьому, якщо залишок коштів на електронному рахунку недостатній для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов’язань, то особа, реєстрація платника ПДВ якої анульовано, зобов’язана протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку для подання податкової декларації, перерахувати з власного поточного рахунка на електронний рахунок необхідну суму коштів незалежно від того, залишатиметься особа зареєстрованою як платник цього податку на день сплати такої суми чи ні.

- Чи повинен платник рентної плати за 4 квартал 2016 року подавати звітність за новою формою?

- Наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2016 №927 внесено ряд змін до форми Податкової декларації з рентної плати, який набрав чинність з 30.12.2016 року.

Однак, згідно з нормами Податкового кодексу України звітувати за новою формою декларації з рентної плати потрібно буде: в лютому ц.р. за січень 2017 року (місячна звітність); в другому кварталі – за перший квартал 2017 року (квартальна звітність).

- У яких звітних періодах одночасно із декларацією по рентній платі за спеціальне використання води подається копія дозволу на водокористування та статистична звітність про використання води?

- Відповідно до п.п. 255.11.19 п. 255.11 ст. 255 Податкового кодексу України платники рентної плати за спеціальне використання води подають одночасно з податковими деклараціями контролюючим органам копії дозволу на спеціальне водокористування, договору на поставку води та статистичної звітності про використання води.

Платник рентної плати до закінчення граничного строку подання податкових декларацій за податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу, подає до відповідного контролюючого органу за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, податкову декларацію, яка містить, зокрема додаток 5 «Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води».

Відповідно до п. 1.3 розд. І Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78 (далі – Порядок), державний облік водокористування здійснюється шляхом подання водокористувачами звітів про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) (далі – Звіт).

Пунктом 1.9 Порядку визначено, що звітним періодом є календарний рік. Водокористувачі, зазначені у п. 1.5 розд. І Порядку, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року подають Звіти до організацій, що належать до сфери управління Держводагентства.

Копії Звітів з відміткою про одержання (штампом організації, що прийняла Звіт, та датою прийняття) подаються платниками рентної плати за спеціальне використання води до територіальних органів ДФС (п. 1.11 розд. І Порядку).

Таким чином, при поданні платником рентної плати першої податкової декларації разом з нею подається копія дозволу на спеціальне водокористування, договору на поставку води, а надалі така копія подається у разі внесення змін до дозволу на спеціальне водокористування або договору на поставку води.

Копія Звіту з відміткою про одержання (штампом організації, що належать до сфери управління Держводагентства. яка прийняла Звіт, та датою прийняття) подається платником рентної плати за спеціальне використання води разом з податковою декларацією за рік.

Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ

Трускавецький вісник

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