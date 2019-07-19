Людина, що здоров’ям сяє

Немов весна квітуча виглядає,

Відомо всім – життю потрібні сили, -

Щоб досягти мети, щоб біди не скосили!

Проблема наркоманії в Україні, на жаль, є актуальною. Впродовж останніх п’яти років в нашій країні значно зросла залежність від наркоманії. А вживання наркотиків підлітками на сьогоднішній день є загрозливим викликом української нації і держави. Глибока віра в Бога, чистота та затишок в оселях, гарний настрій, щира народна пісня, бажання бути здоровими і красивими завжди було притаманне українцям.

18 липня в центральній міській бібліотеці Трускавця відбувся диспут «Гірка правда про маковий рай». Провідний бібліотекар Ореста Касперська розповіла підліткам про основні види наркотичних речовин і пов’язані з ними небезпеки. До цієї теми демонструвався фрагмент відео-фільму «Правда про наркотики». Після перегляду фільму молоді люди ділились своїми враженнями, розповідали про своїх ровесників, які на жаль вже мають залежність. Учасникам було запропоновано оцінити страшну хворобу сучасності за допомогою анкети. На закінчення заходу були розповсюджені буклети.

Життя таке коротке для того, щоб його марнувати. Отже ми повинні застерігати знайомих та близьких, розповідати про страшні наслідки наркотиків. Це справа нас усіх. Обираймо щасливе та здорове життя без наркотиків!

Підготувала Ореста Касперська

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