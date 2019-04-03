Горді за Трускавець

Трускавець має чим і ким гордитися. І це вкотре довело Свято Української Молоді (далі – СУМ) «Велети українського духу», котре пройшло 10 квітня в Народному домі.

По-перше, сам факт проведення у Трускавці конференції про роль в історії України та Церкви таких визначних постатей як митрополит Андрей Шептицький, ігумен Климентій Шептицький, патріархи Йосиф Сліпий та Любомир Гузар, поет і письменник Іван Франко, говорить багато. Маленьке курортне містечко, котре, здавалося б, може собі спокійно дрімати і гедоністично насолоджуватися, влаштовує не просто патріотичні заходи, а мегапотужні заходи. Бо попри маленький зал Народного дому і відсутність уваги до конференції та СУМ зі сторони пересічних трускавчан дійство можна назвати знаковим. І в плані позиціонування Трускавця як одного з культурних та патріотичних осередків Львівщини, і в плані виховної роботи, котра проводиться в школах та позашкільних закладах міста.

По-друге, якість викладів на конференції показує, що Трускавець може гордитися тими дітьми, котрі в ньому проживають. Здавалося б, ну що таке реферат про ту чи іншу постать? «Нарив» в Інтернеті, гарно одягнувся, вийшов на сцену і прочитав чи розповів, попередньо натренувавшись. Але ж ні! Те, як доступно подавалася інформація про велетів українського духу, і наскільки правильно вона була підібрана, наскільки мудро були розставлені акценти, показує, що наші діти все-таки нас перевершать. А це не може не тішити.

По-третє, говорячи про дітей, котрими може і має гордитися Трускавець, не можна забути і про їхніх наставників, зокрема вчителів християнської етики. Наприклад, пані Лариса Рой, котра викладає християнську етику в школі-гімназії, недарма стала у 2015 році лауреатом Премії імені отця Олекси Пристая від «Трускавецького вісника» в номінації «Духовність». Розповідь її вихованиці Анни Головей про роль митрополита Андрея Шептицького, котра супроводжувалася уривками з фільму «Андрей», є прикладом того, як важливі речі можна донести широкій публіці у доступний спосіб. Та ще й так, щоб запам’яталося і хотілося наслідувати. Втім, це саме можна сказати про кожен з виступів, котрі були підготовлені для конференції.

Свято Української Молоді «Велети українського духу» розпочалося зі спільної молитви та вітального слова єпископа Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ Григорія Комара. Подібно як мала дитина сідає батькові на плечі і бачить більше та дальше, так і ми маємо спертися на духовну спадщину велетів українського духу, зазначив отець-єпископ. Він зауважив, що понині слова митрополита Андрея, патріархів Йосифа та Любомира та інших велетів українського духу є актуальними, а в значній мірі і пророчими. Владика Григорій порадив сягнути по писемну спадщину цих видатних людей, котрі внесли неоціненний вклад в історію Церкви та історію України, або хоча б ознайомитися з їхніми біографіями.

З вітальними словами до учасників конференції виступили також міський голова Трускавця Андрій Кульчинський та голова Львівського обласного Товариства політичних в’язнів і репресованих, член Громадської ради «Святий Юр» Петро Франко. Перший наголосив, що вже не вперше у Трускавці проводиться вшанування згадуваних вище постатей, навівши за приклад конференцію, присвячену Йосифові Сліпому (2017), а другий розповів цікаві історії своїх зустрічей з митрополитом Андрієм та патріархом Йосифом.

Апогеєм підготовки до безпосередньо самих викладів став невеличкий концерт ансамблю скрипалів Трускавецької дитячої школи мистецтв імені Романа Савицького під керівництвом директора школи Ігоря Нича (концертмейстер Оксана Кіселичник). Святкову атмосферу створювали не лише український стрій учасників конференції, але й виставка робіт вихованців Будинку учнівської творчості (директор Василь Петранівський).

Метою конференції були розробка і впровадження системи національного виховання, направленої на всебічний розвиток особистості в гармонії, духа, душі, тіла, природи; розвиток в українському суспільстві християнських цінностей, християнської моралі, християнських чеснот, християнської культури, християнської мудрості; формування в української молоді духа єдності, духа любові, духа справедливості, духа лідерства, духа переможців; виховання в національно свідомої молоді; залучення молоді до науково-практичної роботи з актуальних питань духовності та просвітництва в новітній історії України і світу.

Організаторами дійства стали Громадська рада «Святий Юр», Центр національного виховання ім. Андрея Шептицького, Всеукраїнська громадська організація «Союз українок» та Трускавецька міська рада. Відповідно до Трускавця прибули поважні гості зі Львова, серед яких поет Ігор Калинець, письменник Петро Шкраб`юк, президент Центру національного виховання ім. А.Шептицького та президент благодійного фонду «Святий Юр» Григорій Бранець, колишній довголітній директор Львівського національного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької Тадей Едер, доктор філософії Олег Огірко, громадські діячі Петро Франко, Ірина Коцюб`як, Валерій Калинюк, інші поважні особи.

Теми, які були висвітлені на конференції, це: 1) «Андрей Шептицький – провідник української нації», Головей Анна, учениця 9-А класу НВК «СЗШ№2-гімназія», керівник вчитель християнської етики Рой Лариса Григорівна, 2) «Воїн і ангел… з любов’ю до Бога і ближнього», Іванків Ольга, Тершак Наталія, учениці 11-А класу СЗШ№1, керівник вчитель християнської етики Барабаш Лариса Василівна, 3) «Нескорений мученик. З любов’ю до Бога і ближніх», Хомин Андріана, Ярош Ольга, учениці 11-А класу СЗШ№1, керівник вчитель історії Губерська Тетяна Зенонівна, 4) «А віра – то підстава сподіваного, доказ небаченого…», Лепак Аліна, Бунь Мар’ян, учні 8-А класу; Антоник Ольга, Ірас Любомир, учні 11-А класу НВК «СЗШ№2-гімназія», керівник вчитель української мови та літератури Мількович Марія Миколаївна, 5) «Світова велич Івана Франка», Васурчак Анна, учениця 10-А класу СЗШ№3, керівник вчитель української мови та літератури СЗШ№3 Павелкевич Леся Миколаївна, 6) «Любомир Гузар про духовне виховання молоді», Печіль Ірина, учениця 10-А класу СЗШ№3, керівник вчитель християнської етики Стець Михайло Васильович, 7) «Степан Томашівський – історик, публіцист, громадський і політичний діяч», Володимир Томашівський, учень 8-В класу СЗШ№1, керівник вчитель історії Слотило Леся Василівна, 8) «Листи Андрея Шептицького матері», Ткаченко Ірина, учениця 8-А класу НВК «СЗШ№2-гімназія», керівник вчитель української мови та літератури Мількович Марія Миколаївна.

Говорячи про те, чим може гордитися Трускавець, варто згадати ще одну деталь. Наше місто-курорт може гордитися й тим, що вшанувало спорудженням пам’ятників і митрополита Андрея Шептицького, і патріарха Йосифа Сліпого. Якщо погруддя чи монументи Франка є не лише в обласних центрах, але і в малих містечках, то пам’ятниками Андрею Шептицькому та Йосифу Сліпому мало хто може похвалитися. У Трускавці ж біля церкви святого Миколая в 2010 році було відкрито погруддя митрополиту Андрею, а біля церкви Покрови Богородиці в 2017 – монумент патріарху Йосифу. До речі, всі три пам’ятники (Шептицькому, Сліпому та Франку) у Трускавці було споруджено коштом однієї людини, мецената Лева Грицака. Тож наше місто теж може гордитися фактом, що має такого славного мецената.

…Велети духу… Українського духу! Один – граф, польський аристократ, другий – мужичий син і одночасно геній, третій – мученик за віру в сталінських концтаборах, ще один – жертва радянського терору, п’ятий – совість новітньої української нації. Кожного з них доля ламала, але не зламала. Кожен мав спокуси, борикався з проблемами свого часу, робив помилки, але вставав і йшов далі, вперед.

Велетами не народжуються, ними стають, гартуючи себе, вдосконалюючись духовно та інтелектуально, намагаючись бути Людиною завжди і всюди. Людиною, котра любить ближнього свого, любить Господа, а ще любить свій народ і Святу Церкву. Тому постаті цих велетів духу мають бути для сучасної молоді (і для нас з вами також) прикладами, зразками для наслідування в незрівнянно більшій мірі, ніж постаті нікчемних політиків сучасності. Бо політика минуща, а душа вічна…

Володимир Ключак

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