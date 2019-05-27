Гран-Прі на «Кришталевому Трускавці» здобули ансамбль з Дрогобича та школярка з Рави-Руської

26 травня у Трускавці проходив Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Кришталевий Трускавець».

Фестиваль відбувався у концертному залі готельно-курортного комплексу «Карпати» під патронатом генерального директора оздоровниці Лева Грицака. Організаторами фестивалю виступили Творча спілка «Асоціація діячів естрадного мистецтва України», ГКК Карпати», Українське радіо, Агентство охорони прав виконавців.

Конкурсантів оцінювало журі, яке очолили президент творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України», президент Асоціації охорони прав виконавців, віце-президент Міжнародного союзу естрадного мистецтва, віце-президент Національного музичного комітету України ММР/ЮНЕСКО, член Координаційної ради Національної всеукраїнської музичної спілки, член правління Міжнародного союзу діячів естрадного мистецтва, зав. редакцією Національної радіокомпанії України, лауреат мистецьких премій ім. С. Гулака-Артемовського, І. Козловського, А. Малишка Віктор Герасимов та генеральний директор ГКК «Карпати», Заслужений лікар України, двічі міський голова Трускавця (2002-2010 рр.), Заслужений діяч мистецтв України, лауреат Державної премії України з архітектури та будівництва Лев Грицак.

До складу журі також увійшли заслужений працівник культури України, головний режисер фестивалю-конкурсу Олег Гафткович, заслужений діяч естрадного мистецтва України, диригент Володимир Білоган, заслужений діяч мистецтв України, головний диригент Микола Михаць, заслужений діяч естрадного мистецтва України, директор-розпорядник фестивалю Леонід Дехтяренко, заслужений діяч естрадного мистецтва України, головний балетмейстер Тарас Шіт, заслужений діяч мистецтв України, віце-президент Дому Європи в Києві, головний редактор радіо «Франкова земля» (м. Дрогобич), поет-пісняр Йосип Фиштик, завідувач Центру відпочинку та розваг ГКК «Карпати», відповідальний секретар журі, співачка Марія Гуцало, головний адміністратор фестивалю Ірина Мельник.

«Кришталевий Трускавець» відбувався у нашому місті-курорті вдесяте, вхід як на конкурсні прослуховування, так і на офіційну завершальну частину був вільним для всіх бажаючих. До Трускавця з`їхалися таланти з усіх куточків України – всього близько 800 осіб.

Гран-Прі фестивалю «Кришталевий Трускавець» в хореографічному жанрі виборов спільний проект з Дрогобича: Народний ансамбль танцю «VIVA» (керівник Сергій Дмитрієв) та Зразковий ансамбль танцю «Радість» (керівник Наталія Вовденко). Гран-прі у номінації «вокал» здобула юна школярка з Рави-Руської (Львівщина), солістка-вокалістка Анастасія Левонова (педагог Вікторія Венедиктова).

Члени журі вручили дипломи та іменні медалі всім лауреатам фестивалю та їхнім наставникам. Серед нагороджених ціла плеяда юних виконавців з різних жанрів, які живуть і навчаються в багатьох містах та селах України, в тому числі у Франковому краї: в Дрогобичі, Трускавці, Стебнику, Бориславі.

Інтерв`ю з окремими учасниками фестивалю «Кришталевий Трускавець» можна послухати на радіо «Франкова земля» за цим посиланням. Про свої враження зокрема розповіли поетеса, педагог із с. Глиняне на Золочівщині Галина Николяш, автор власних пісень, головний енергетик Черкаського автодору Микола Риб`як, а також володарі Гран-прі, дрогобицькі хореографи Наталія Вовденко та Сергій Дмитрієв.

Володимир Ключак

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