Християнський табір у трускавецькому санаторії «Дніпро-Бескид»

Із початком російсько-української війни працівники трускавецького санаторно-готельного комплексу «Дніпро-Бескид» регулярно надають фінансову допомогу нашим воїнам, надсилають на фронт ліки, обладнання, військову амуніцію.

Щороку чимало з тих, хто брав участь в бойових операціях, захищаючи Україну, відпочивають і проходять реабілітацію в «Дніпрі» та «Бескиді». Ініціатором цих добрих справ незмінно виступає Олександр Чебаненко, голова Правління ПрАТ СГК «Дніпро-Бескид», Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, кавалер ордена князя Ярослава Мудрого ІV та V ступенів, кавалер ордена «За заслуги» І, ІІ, ІІІ ступенів, депутат Львівської обласної Ради, Почесний громадянин Трускавця. Нещодавно на базі санаторію «Дніпро-Бескид» відпочивали і проходили курс лікування сироти і вдови воїнів АТО.

64 жінки і 95 дітей були оточені увагою персоналу і медиків. Співорганізаторка християнського табору Оксана Кобчук каже, що цим людям допомагають не лише матеріально, а й морально, бо інколи добре слово може зцілити. Звичайно, дитині не повернеш тата, а дружині – чоловіка, але треба жити, бо за наше майбутнє ці мужні люди віддали своє життя. Ці люди діляться своїми секретами й бідами з тими, хто ними опікується. Головне, не залишати їх на самоті, вчасно прийти на допомогу, адже їм набагато важче, ніж тим, хто не пережив трагедії втрати рідної людини.

Ще одна співорганізаторка табору Юлія Віткова зазначає, що вдовам і сиротам воїнів АТО вони допомагають вже п’ять років. Це дуже клопітка справа. Не кожний хоче йти на контакт. Доводиться у буквальному розумінні цього слова витягувати їх, вносити позитив у їхнє життя. На жаль, маємо констатувати, що не всі йдуть на співробітництво, замикаються в собі. Велику роль у налагодженні контактів з сиротами і вдовами воїнів АТО відіграють капелани. Ці священики, як ніхто інший, знають, як важливо допомогти людям, не залишати їх віч-на-віч з проблемами. Завжди для них знайдеться тепле слово і щира молитва.

На християнський табір до Трускавця приїхали сироти та вдови зі всієї України. Більшість з них уперше побували у місті-курорті, але перебування тут назавжди залишиться в їхніх серцях. Подібні християнські табори відбуваються щороку в різних куточках України.

Анатолій Власюк, газета «Галицька Зоря»

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