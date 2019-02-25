Ігор Богдан дасть концерт у Моршині

Клуб спортивного танцю “Ювента Денс” та готельно-курортний “Карпати” запрошують на танцювальні майстер-класи, які відбуватимуться щопонеділка і щоп’ятниці о 20.15 в диско-барі ГКК “Карпати” (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2). У програмі вивчення сальси, бачати, румби, вальсу, польки, джайву, танго та інших танців. Запрошуються всі бажаючі без вікових обмежень немає, партнер не обов’язковий. Також читайтеМолоді люди з [...]
Футбольна школа “КМС” (м. Трускавець) проводить відбір дітей 2006-2007 р. н. Кількість дітей обмежена (16-18 чол.). Тренери з ліцензіями, індивідуальний підхід до кожної дитини, участь в якісних футбольних турнірах як в Україні, так і за кордоном, можливість переглядів дітей фахівцями з топових клубів України та Європи. Тел.: 096-064-71-97, 068-292-01-04. Також читайтеВ червні у Трускавці пройде [...]
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