У Моршині не хочуть «Великого Моршина»

12.08.2019 | Filed under: Новини

Моршинська міська рада не підтримує запропонований проект адміністративно-територіального устрою, згідно з яким до Моршина планується приєднати кілька сільських рад. Про це інформує офіційний сайт Моршинської міської ради

Так, у п’ятницю, 9 серпня, Департамент економічної політики Львівської обласної державної адміністрації презентував проектну модель адміністративно-територіального устрою Львівської області базового та районного рівня, напрацьовану за результатами роботи міжвідомчої обласної робочої групи. Проект передбачає, у тому числі, створення Моршинської об’єднаної територіальної громади у складі м. Моршина та таких сільських рад: Воля-Задеревацька, Лисовицька, Станківська, Братківцівська, Долішненська, Жулинська, Розгірченська, Семигинівська, Сихівська, Дідушицька, Подорожненська.

Моршинська міська рада категорично не погоджується з такою конфігурацією Моршинської ОТГ, оскільки це призведе до суттєвого погіршення соціально-економічного становища міста Моршина, вважають на курорті. Тож про свою незгоду Моршин повідомив Львівську ОДА.

Після додаткових консультацій з Львівською облдержадміністрацією міський голова Моршина Руслан Ільницький проведе громадські слухання та сесію міської ради щодо запропонованої моделі адміністративно-територіального устрою. За їх результатами будуть сформовані узгоджені пропозиції, які скерують в Львівську ОДА та Львівську обласну раду, інформують в мерії Моршина.

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