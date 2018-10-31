Кадастрові реєстратори Львівщини опрацювали більше 168 тис. звернень громадян

З початку 2018 року до Головного управління Держгеокадастру у Львівській області надійшло 168 975 заяв громадян про надання адмінпослуг з питань ведення Державного земельного кадастру. На сьогодні фахівці опрацювали 149 251 заяву, або 88 % від їх загальної кількості.

З них опрацьовано 106 180 заяв про реєстрацію земельних ділянок, або 62% від загальної кількості заяв про надання послуг Держгеокадастру.

Найбільше наділів зареєстровано у Пустомитівському (9 820), Жовківському (8 384), Жидачівському (8 604) та Сокальському (7 148) районах Львівської області.

За цей період фахівці землевпорядної служби Львівщини опрацювали 51 041 заяву (100% від загальної кількості) про видачу витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Найбільше таких документів видано у Пустомитівському (5 391), Жовківському (4 017) районах Львівщини та у м. Львові (3 567).

Довідково. Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» з 1 січня 2015 року на всій території України органи земельних ресурсів надають послуги через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), які утворені при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування. Громадяни можуть ознайомитися з адресами ЦНАПів на офіційному сайті Держгеокадастру.

Прес-служба Держгеокадастру

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