Кадастрові реєстратори Львівщини у 2019 році опрацювали більше 152 тис. звернень громадян

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Від початку 2019 року до Головного управління Держгеокадастру у Львівській області надійшла 153 761 заява про надання адмінпослуг з питань ведення Державного земельного кадастру.

На сьогодні опрацьовано 152 635 заяв, або 99% від їх загальної кількості. Фахівці опрацювали більше 80 тис. заяв про реєстрацію земельних ділянок або 99% від загальної кількості заяв про надання цієї адміністративної послуги. Найбільше ділянок зареєстровано у Жовківському (7 348) і Пустомитівському (6 593) районах Львівської області.

Також найбільш затребуваною громадянами послугою залишається надання витягів із Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Найбільшу кількість таких документів видано у Пустомитівському (3 426), Жовківському (2 831) та Сокальському (2 501) районах Львівщини.

Довідково. Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» з 1 січня 2015 року на всій території України органи земельних ресурсів надають послуги через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), які утворені при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування. Ознайомитися з адресами ЦНАПів на офіційному сайті Держгеокадастру.

Прес-служба Держгеокадастру

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