Понад 85 тис. земельних ділянок зареєстрували кадастрові реєстратори Львівщини від початку цього року

02.08.2021 | Filed under: Новини

Упродовж 2021 року державними кадастровими реєстраторами територіальних підрозділів Головного управління Держгеокадастру у Львівській області зареєстровано 85196 земельних ділянок у Національній кадастровій системі. Про це інформує пресслужба відомства. Майже всі заяви надійшли за допомогою онлайн-сервісів Держгеокадастру.

Загалом у 2021 році до територіальних органів Держгеокадастру у Львівській області надійшло понад 132 тис. заяв про надання адмінпослуг з ведення Державного земельного кадастру. Фахівці Держгеокадастру опрацювали понад 131 тис. заяв, або 99 % від їх загальної кількості.

Окрім цього однією з найпопулярніших послуг залишається видача витягу із Державного земельного кадастру про земельні ділянки. Загалом по області, цього року, опрацьовано понад 31 тис. заяв про видачу таких витягів.

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