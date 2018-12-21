KARPATIA OPEN – новий міжнародний гірськолижний турнір

18 грудня 2018 року в Трускавці в готельно-курортному комплексі «Ріксос-Прикарпаття» відбулось установче засідання організаційного комітету відкритих триетапних міжнародних дитячих змагань з гірськолижного спорту «KARPATIA OPEN». Змагання заснували МЦ «Європейська інтеграція України» спільно з ТзОВ «Буковиця» та ГО «Бориславська Сніжинка».

В засіданні організаційного комітету взяли участь представники міст, які прийматимуть етапи змагань а саме: міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, міський голова Устриків Дольних (Польща) Бартош Ромовіч та директор спортивного клубу «Кубінска Хола» з міста Дольний Кубін (Словаччина) Іван Гечко. Також в організаційний комітет були включені мер міста Борислава, де знаходиться гірськолижний комплекс «Буковиця», Ігор Яворський, власники гірськолижних комплексів, на схилах яких відбуватимуться змагання, та керівники спортивних команд. Головою спільного організаційного комітету змагань в сезоні 2018 – 2019 було обрано Івана Цегенька, а спортивним директором змагань в цьому ж сезоні – Дмитра Мицака. На засіданні був підписаний Меморандум про спільну участь і проведення змагань в трьох європейських містах а також складений Протокол, де були відмічені всі основні технічні і юридичні моменти.

- Змагання «KARPATIA OPEN» є логічним продовженням і розвитком вже існуючих міжнародних змагань «Bukovytsia OPEN», котрі включені в календар міжнародних спортивних заходів під егідою FIS, – розповідає голова правління МЦ «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько. – Рішення провести гірськолижні змагання для дітей-спортсменів в три етапи визрівало давно, і у вівторок 18 грудня 2018 року відбувся по справжньому історичний момент, адже ми дали старт новим міжнародним змаганням, аналогів яким немає в Україні. Сподіваюсь, що «KARPATIA OPEN» справді буде якісним, корисним і довготривалим заходом, котрий сприятиме популяризації нашого регіону. Хочу подякувати всім іноземним учасникам, котрі прибули на зустріч, а також нашим партнерам, без яких ми не змогли б на такому високому рівні провести перше засідання.

Отож, вже в другій половині січня 2019 року стартує перший етап міжнародного гірськолижного турніру «KARPATIA OPEN», котрий відбудеться в Дольному Кубіні.

Буковиця і Трускавець прийматимуть змагання 31 січня – 1 лютого, а на початку березня в Устриках Дольних відбудеться завершальний етап міжнародного турніру.

Степан Гнатків

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