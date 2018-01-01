Керівниця відділення одного з банків привласнила майже десять мільйонів гривень

Зловмисниці, яку викрили працівники Управління захисту економіки у Львівській області за процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури, повідомили про підозру у службовому підробленні та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великому розмірі.

Відповідно до своїх посадових обов`язків, 53-річна керівник відділення банку здійснювала контроль за діяльністю філії, залучала клієнтів до співробітництва з банком, укладала з ними кредитні та депозитні договори, а також на підставі доручення від банку власноручно затверджувала та підписувала договори.

Як встановили правоохоронці, зловмисниця пропонувала знайомим та друзям відкрити зручні депозитні рахунки. При цьому вона особисто роздруковувала бланки договорів про строкові банківські вклади, а також заповнювала та оформляла документи, які мали бути переконливими доказами того, що гроші вкладника нібито зберігаються на рахунку в банку. У дійсності ж рахунки не відкривались і грошові кошти на них не надходили, оскільки керівник не вносила кошти клієнтів у касу банківської установи, а привласнювала. Таким чином впродовж 2014-2015 років зловмисниця привласнила 9,9 мільйонів гривень.

Працівники слідчого відділу Трускавецького відділення поліції повідомили жінці про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великому розмірі) та ч.2 ст. 366 (службове підроблення) КК України. На даний час вона перебуває під арештом.

Зловмисниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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