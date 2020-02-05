Начальницю Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк» засудили до 9 років позбавлення волі

05.02.2020 | Filed under: Новини

Як інформує пресслужба прокуратури Львівської області, 31 січня поточного року під керівництвом прокурорів Дрогобицької місцевої прокуратури, суд визнав 55-річну мешканку м.Дрогобич винною у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.5 ст. 191(Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ч.1 та ч 2 ст.366 (Службове підроблення) КК України.

Будучи начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк» в період з 19 серпня 2014 – 6 серпня 2015 року, зловмисниця зловживаючи своїм службовим становищем, з метою особистого збагачення ,привласнила грошові кошти ПАТ «Укрінбанк» в розмірі майже мільйон гривень.

Жінка отримала дану суму від громадян під виглядом укладання договорів банківських вкладів між ними та ПАТ «Укрінбанк», проте зазначених договорів не уклала, а отримані кошти на відповідний рахунок не зараховувала.

«Винахідливий» керівник привласнювала кошти собі та розпоряджалась ними на власний розсуд. Поміж тим, аби прикрити свої злочинні дії, складала та видавала завідомо неправдиві офіційні документи щодо укладання наданих договорів про зарахування отриманих від вказаних осіб грошових коштів на банківські рахунки ПАТ «Укрінбанк».

Суд визнав винною злочинницю, яка ошукувала людей майже рік та призначив покарання у вигляді позбавлення волі терміном на дев’ять років з конфіскацією належного їй майна.

(Переглядів 1 , 3 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags: , ,

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо юних футболістів
    31.01.2020 | 13:57

    Футбольна школа «КМС» (м. Трускавець) проводить відбір хлопців 2009-2010 р.н. в секцію футболу. Контактний телефон:  096-064-71-97 (тренер Володимир Смола). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеОголошується набір дітей для занять футболом (0)Козацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Футбольна школа «КМС» поповнилася 12 юними футболістами (0)Трускавчан запрошують на Майдан Незалежності на перегляди футбольних матчів (0)

  • Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку
    28.01.2020 | 16:00

    Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку підприємців. Конт. тел. 067-67-27-641. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо спільно відзначити День Соборності України (0)Шукаю роботу з прибирання приватних будинків (0)В музеї міста-курорту відкриють виставку про кримськотатарську спадщину (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви