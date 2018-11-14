КП «Трускавецьтепло» – лідер року!

За підсумками загальнодержавного комплексного ранжування 311 430 юридичних осіб на основі аналізу фінансово-економічних показників, проведеного Національним бізнес-рейтингом України, комунальне підприємство Трускавецької міської ради «Трускавецьтепло» визнало «Лідером року-2018». Так, підприємство отримало золото (15 місце) серед суб’єктів господарювання України у номінації «Фінансові показники успішної діяльності» та золото (1 місце) серед суб’єктів господарювання Львівської області у номінації «Фінансові показники успішної діяльності».
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